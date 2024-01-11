الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد منير مراد على مسرح الجمهورية.. السبت

منير مراد
منير مراد

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بذكرى ميلاد الموسيقار منير مراد، خلال الحفل المُقام بقيادة المايسترو محمد الموجي، وذلك في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، على مسرح الجمهورية.

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يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة للاحتفاء بأيقونات الموسيقى والغناء، ويتضمن البرنامج باقة مختارة من أعمال منير مراد والتي حملت طابعًا خاصًا يؤديها أحمد صبري، محمد متولي، حنان عصام، نهى حافظ، فرح الموجي.

منير مراد

ولد منير مراد، في يناير عام 1922، وهو ابن الملحن زكي مراد، وشقيق الفنانة ليلى مراد، وتنوعت مواهبه بين التمثيل والغناء والتلحين، حيث حملت ألحانه وأعماله السينمائية الطابع الاستعراضي الراقص.

بدأ مشواره الفني كعامل كلاكيت، ثم مساعد مخرج مع كمال سليم، في 24 فيلمًا خلال أربعينيات القرن الماضي، وكانت بدايته الحقيقية بأغنية "واحد.. اتنين" للفنانة شادية، والتي لاقت قبولاً واسعًا فأقبل عليه المطربون ومنتجو الأفلام، ووضع أشهر ألحان الاستعراضات، كما قدَّم وشارك في عددٍ من الأفلام السينمائية وتوفي في أكتوبر عام 1981.

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