نقيب الممثلين بلبنان يكشف تطورات الحالة الصحية لـ فادى إبراهيم

أكد نعمة بدوي، نقيب المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة اللبنانية، تحسّن الحالة الصحية للفنان الكبير فادي إبراهيم وأنه يتعايش مع فكرة بتر قدمه.

قال نعمة، لـ"الدستور"، إن فادي إبراهيم يمكث في المستشفى هذه الفترة ولا يرجح الأطباء خروجه هذه الأيام حتى تستقر حالته الصحية بشكل كامل، ليستطيع مزاولة مهنة التمثيل خلال الأيام المقبلة بشكل طبيعي.

خرج فادي عبر صفحة نقابة ممثلي المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة، ببيان الأربعاء، تحدث فيه قائلًا: "أصدقائي وأحبائي أتقدم منكم بأسمى آيات الشكر والامتنان لمحبتكم واهتمامكم الكبير بوضعي الصحي الحرج والذي عبرتم عنه عبر وسائل التواصل"، منوهًا إلى الجهود التي تبذلها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون التي تتابع منذ البداية كل التفاصيل ولديها الجواب عن أي سؤال وتحديدًا بشخص النقيب نعمة بدوي خالص الشكر لكم جميعًا".

مَن هو فادي إبراهيم؟

شارك فادي إبراهيم في أعمال مصرية منها مسلسل "الزيبق" مع كريم عبدالعزيز 2017، و"تحت الأرض" مع أمير كرارة 2013، و"فرقة ناجي عطاالله" مع الزعيم عادل إمام 2012 وكان آخر أعماله في مصر مسلسل "قارئة الفنجان" مع الفنان أحمد فهمي 2021.