الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أرقام شباك التذاكر تكشف خريطة جديدة لنجوم السينما

الإسكندراني
الإسكندراني

بين ليلة وضحاها تغيرت شكل السينما المصرية خلال الاسابيع القليلة الماضية حيث استطاع البعض ان يخطو خطواته الاولى بنجاح والبعض الاخر تراجع بشكل كبير والبعض بشكل نسبي، ليدخل في صراع المنافسة على الايرادات نجوم شباب ونجوم جداد في اولى بطولاتهم المطلقة في عالم السينما .

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إيرادات ضعيفة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك".. وبيومي فؤاد أخيرًا

عوضي اول بطولة بـ"الاسكندراني"

استطاع احمد العوضي في اولى بطولاته السينمائية ان يحصد المركز الاول في صراع شباك التذاكر بفيلمه الجديد “الإسكندراني” والذي يقدم نفسه لاول مرة في دور البطولة المطلقة بكاميرا المخرج خالد يوسف، حاصدرًا المركز الاول منذ انطلاقته في صراع شباك التذاكر ليضع خلفه الفنان محمد عادل امام بفيلمه الكوميدي “ابو نسب”، فالجمهور توجه صوب الاكشن الذي يقدمه العوضي في السينما بشكل كبير .

نور النبوي اول بطولة بـ"الحريفة"

على الرغم من صغر سنه ودخوله عالم السينما بأعمال درامية، الإ ان نور النبوي نجل الفنان خالد النبوي حقق ايرادات مرتفعه في اول اسبوع لعرض فيلمه الجديد “الحريفة” والذي يحكي قصة نجاح فريق كرة قدم من الشارع، فالعمل حقق ايراد وصل لاربع ملايين جنية في اقل من اسبوع من عرضه، ليستمر في حصد الايرادات خلال ايام عرضه الجارية، مغيرًا شكل ونوعية الاعمال المعروضة هذه الفترة في السينما بأعتباره عمل رياضي .

تراجع نسبي لمحمد إمام واسر ياسين

على الرغم من تصدر الفيلمين الايرادات خلال فترة طرحهما في دور العرض السينمائي، الإ ان الايقاع الخاص بالايرادات قد هبط بشكل كبير مع منافسة افلام تتسم بالاكشن والقصة الرياضية عبر “الاسكندراني” و “الحريفة”، ليسقط العمليين من صداره ترتيب الاعمال المعروضة في الموسم الحالي تدريجيًا خاصة فيلم “شماريخ” الذي حقق 25 مليون في خمسة اسابيع الإ ان اخر اسبوع قد هبطت ايرادات هذه الاعمال بتواجد اعمال جديدة لنجوم شباك لاول مرة بطولة مطلقة .

خالد الصاوي وتجربة قصصية جيدة بإيرادات ضعيفة 

على الرغم من مدح العديد من النقاد لاحداث القصة الدرامية والطريقة التمثيلية لابطال فيلم “ليه تعيشها لوحدك”، الإ ان العمل لم يقدم اي ايرادات جيدة الى وقتنا الحالي على الرغم من عرضه منذ خمسة ايام حيث حقق اقل من نصف مليون جنية فقط في شباك التذاكر حيث اتجه الجمهور للاكشن والكوميدي كالمعتاد .

محمد عادل إمام الفنان محمد عادل إمام أحدث أعمال الفنان أحمد العوضي أحمد العوضي أحمد العوضي وخالد يوسف فيلم الكريسماس

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