"الإسكندراني" يتفوق على"أبو نسب" في إيرادات شباك التذاكر

تشهد دور العرض السينمائي في مصر منافسة شرسة بين مجموعة من الأفلام الجديدة التي انطلق عرضها خلال موسم رأس السنة السينمائي 2024 والتي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر.

وحققت الأفلام مجتمعة، أمس الثلاثاء، إيرادات بلغت قيمتها 2 مليون 393 ألف و752 جنيه.

وخلال هذا التقرير نرصد القائمة الكاملة لإيرادات افلام السينما أمس.

إيرادات الأفلام

تفوق فيلم "الإسكندراني" على فيلم "أبو نسب" في الإيراد اليومي لشباك التذاكر أمس، فحقق "الإسكندراني" 801.372 جنيها ليتصدر قائمة إيرادات الأفلام.

والفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

بينما جمع فيلم "أبو نسب" من بطولة محمد إمام وياسمين صبري إيرادات بلغت قيمتها 650.453 جنيه.

"أبو نسب" من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.



وحقق فيلم "الحريفة" إيرادات بلغت قيمتها 490.860 جنيه ليحتل المركز الثالث، ويقوم ببطولته نور النبوي وميدو وكزبرة.

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

وتراجع فيلم "شماريخ" إلى المركز الرابع محققًا إيرادات وصلت إلى 167.527 جنيهًا، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

فيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعددا كبيرا من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

وحقق فيلم "أنا وابن خالتى" إيرادات بلغت قيمتها 109.104 جنيه، وهو من بطولة سيد رجب، وبيومى فؤاد، وهنادى مهنى، وعلى لوكا، وإنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

فيما جمع فيلم "ليه تعيشها لوحدك" إيرادات قدرت قيمتها ب 24.726 جنيه، وكتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

وجاء في المركز الأخير فيلم "كارت شحن" محققًا إيرادات بلغت قيمتها 7667 جنيه ليأتي في المركز الثامن.

والفيلم يقوم ببطولته كل من بيومي فؤاد ومحمد ثروت وهالة فاخر وعمرو رمزي وإسماعيل فرغلي وسامي مغاوري، ومن إخراج شادي علي، ومن تأليف محمود صابر.