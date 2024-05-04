الشيخ محمد أبو بكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ميار الببلاوى

تقدم الدكتور أحمد مهران، محامي الشيخ محمد أبو بكر، ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، يتهمها بالتشهير وإساءة السمعة ونشر أخبار كاذبة.

وقال "مهران" فى البلاغ إن الفنانة المعتزلة تعمدت التجول على المواقع الإخبارية والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتوجيه التهديد والابتزاز لفضيلة الشيخ محمد أبو بكر، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لمنعها موكله من إصدار الفتاوى الشرعية والفقهية، والتشهير باسمه والإساءة لسمعته وشخصه، ونشر أخبار كاذبة عن أنه يصدر فتاوى غير صحيحة.