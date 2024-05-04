بعد 8 سنوات.. على معلول ينتظر حدثًا تاريخيًا مع الأهلى فى لقاء الجونة

حالة من الترقب لدى جماهير الأهلى قبل ساعات من مواجهة الجونة في السابعة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري، من أجل رؤية التونسي علي معلول الظهير الأيسر مرتدياً شارة الكابتن لأول مرة منذ انتقاله من صفوف الصفاقسي التونسي موسم 2016 حقق خلالها 19 بطولة مع الفريق الأحمر.

وتسبب غياب كباتن الفريق الأول بنادي الأهلي، سواء للإصابة أو الإيقاف أمثال محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني في إمكانية تحقيق حلم ظل يراود التونسي منذ أن تعاقد مع الأهلى منذ ما يقرب من 8 سنوات، وهو ارتداء شارة قيادة الفريق الأحمر، مع اقتراب عقده بنهاية الموسم الجاري.

يترقب علي معلول، لاعب الفريق الأول حلم الشارة في حالة عدم وجود الثلاثي محمد هاني وعمرو السولية وكريم نيدفيد عن التشكيل الأساسي للأهلي، خاصة وأن هذا الثلاثي يسبقه فى ترتيب شارة الكابتن.

وقد تكون هناك فرصة أمام على معلول لارتداء شارة الكابتن، في لقاء الجونة اليوم، خاصة وأن محمد هاني اشتكى من الإصابة في مباراة الإسماعيلي الأخيرة فضلا عن عدم اعتماد مارسيل كولر، المدير الفني على الثنائي عمرو السولية وكريم نيدفيد بشكل أساسي في خط الوسط، حيث يفضل الاعتماد على الثلاثي إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق، ومن ثم قد تكون الفرصة سانحة في مباراة اليوم لارتداء على معلول شارة الكابتن.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قد أعلن عن قائمة الأهلى أمام الجونة مساء أمس واستبعد 11 لاعبًا، سواء كانت الإيقافات أو الإصابات.

قائمة الأهلي لمباراة الجونة:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير- محمود الزنفلي- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - علي معلول- محمد عبدالمنعم- عمر كمال- محمود متولي- خالد عبدالفتاح.

خط الوسط: أكرم توفيق- حسين الشحات- مروان عطية- بيرسي تاو- كريم وليد نيدفيد- عمرو السولية- أحمد نبيل كوكا- رضا سليم

وفي الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا- موديست- وسام أبوعلي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في السابعة من مساء اليوم مع الجونة على استاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع 21 لبطولة الدوري الممتاز.

لعب الفريقان عشرين مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود الجونة للدوري العام موسم 2009/ 2010، كانت المباراة الأولى يوم 16 ديسمبر 2009 وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر أحرزه فرانسيس دوفوركي، وآخر مباراة يوم 11 نوفمبر 2023 وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز للأهلي أنتوني موديست.