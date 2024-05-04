تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في دوري نايل وموعد المباراة والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء لمتابعة اللقاء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في دوري نايل

جاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في دوري نايل كما يلي:-

في حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - عمر كمال عبد الواحد.

خط وسط الملعب: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - إمام عاشور - بيرسي تاو - حسين الشحات.

وفي خط الهجوم: وسام أبوعلي.

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الجونة، على إستاد القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الجونة في دوري نايل، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الجونة في دوري نايل

ستُذاع مباراة الأهلي ضد الجونة في دوري نايل عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة في دوري نايل

يُدير مباراة الأهلي والجونة في دوري نايل، الحكم محمود بسيوني، ويعاونه كلًا من وائل شعبان وأحمد رشدي، ومعهم إبراهيم محمد حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى محمود ناجي حكمًا لتقنية الفيديو VAR، ويعاونه محمود أبوالرجال.

ترتيب الأهلي والجونة في دوري نايل

ويتواجد فريق الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، حاليًا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 24 نقطة، بعد خوض 12 جولة حتى الآن من المسابقة.

بينما يتواجد فريق الجونة، بقيادة المدرب علاء عبد العال، حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 28 نقطة، بعد خوض 19 جولة حتى الآن من المسابقة.

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