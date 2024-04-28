رئيس الصفاقسى يكشف إمكانية عودة على معلول حال رحيله عن الأهلى

كشف عبدالعزيز المخلوفي، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي الصفاقسي التونسي، حقيقة إمكانية عودة علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي، إلى ناديه السابق، خلال الفترة المقبلة.

وسينتهي عقد معلول، مع الأهلي، بنهاية الموسم الجاري، لكن الأخير لم يفاتح النجم التونسي، حتى الآن، في مسألة تجديد تعاقده معه.

وكانت تقارير إعلامية، قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن الأهلي، يفكر في عدم تجديد تعاقده مع معلول، خاصة في ظل ارتفاع راتبه.

وذكرت صحيفة الشروق التونسية، أن مسألة عودة معلول مرة أخرى إلى صفوف ناديه السابق الصفاقسي مستبعدة وغير واردة.

ويقدم علي معلول، مستويات جيدة مع الأهلي، خلال الموسم الحالي، حيث شارك معه في 25 مباراة "في كل المسابقات"، سجل خلالها هدفين وصنع 7 تمريرات حاسمة.

وفي الموسم الماضي، شارك معلول مع الأهلي، في تحقيق الثلاثية "الدوري، والكأس، ودوري أبطال إفريقيا".

من جانبه، أكد المخلوفي، أنه سيتم تكوين لجنة تشرف على القيام بالتعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تتكون من المدرب محمد الكوكي، وبقية أعضاء الإطار الفني وبعض أعضاء إدارة النادي، وذلك بعد تحديد القائمة النهائية للاعبين المزمع الاحتفاظ بهم خلال الفترة المقبلة.