يحرص مشجعو كرة القدم والمحبون على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-5-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمتابعة جميع المباريات، حيث مع اقتراب الموسم الكروي 2023-2024 من نهايته، يقل عدد المباريات تدريجيًا، ولكن يتبقى عدد من المباريات الحاسمة في المسابقات التي لم تحسم بعد.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-5-2023 والقنوات الناقلة

وتنشر "الدستور" في السطور التالية جدولًا لأبرز مباريات يوم الثلاثاء 14 مايو الجاري والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

مواقيت مباريات اليوم

في عالمنا العربي أبرز مباريات اليوم الأربعاء تتمثل في مسابقة كأس أمير قطر الذي قد وصل إلى مرحلة دور ربع النهائي، ومسابقة الدوري المصري كذلك ستشهد إقامة مباراتين بإطار الجولة 23 من المسابقة.

وفي أوروبا سيخوض ريال مدريد بطل الدوري الإسباني مباراة أمام ديبورتيفو ألافيس بالإضافة إلى مباراتين في نفس الجولة.

وتبقى المباراة الأهم التي تجمع بين مانشستر سيتي وتوتنهام في لقاء قد يكون حاسمًا في تحديد بطل البريميرليج.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمير قطر

أم صلال x الغرافة - 04:15 مساء بتوقيت مصر - alkass.

قطر x الريان - 07:00 بتوقيت مصر - alkass.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الاتحاد السكندري x سموحة - 03:00 عصرا بتوقيت مصر - ‎OnTime Sports‎.

طلائع الجيش x الإسماعيلي - 06:00 مساء بتوقيت مصر - ‎OnTime Sports‎.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أوساسونا x ريال مايوركا - 07:30 مساء بتوقيت مصر - beIN Sports HD 3.

ريال مدريد x ديبورتيفو ألافيس - 09:30 مساء بتوقيت مصر - beIN Sports HD 3.

جيرونا x فياريال - 10:00 مساء بتوقيت مصر - beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

توتنهام x مانشستر سيتي - 09:00 مساء بتوقيت مصر - beIN Sports HD 1.