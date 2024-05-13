الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 مايو 2024 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يحرص مشاهدو المباريات وعشاقها على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 مايو 2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث يشهد يوم الإثنين حالة هدوء بشأن المباريات بمختلف المناطق حول العالم.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 مايو 2024 والقنوات الناقلة

وتقدم الدستور" في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم الإثنين 13 مايو الجاري والقنوات الناقلة لهذه المواجهات لمشاهدة جميع المباريات على الفور.

ويشهد الدوري الإسباني إقامة مباراة واحدة فقط، حيث تجمع برشلونة مع ريال سوسيداد، ويسعى الفريق الكتالوني إلى إنهاء الموسم بشكل جيد أمام جماهيره، وذلك عقب خسارة اللقب لصالح ريال مدريد.

وفي إيطاليا، هناك مباراتان في الدوري المحلي، لكن المواجهة الأبرز ستكون السهرة الكروية المثيرة التي تجمع بين ليفربول وأستون فيلا وذلك في ختام مميز لهذه الجولة من جميع مباريات الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمير قطر 2024

الدحيل - العربي - وتكون في تمام الساعة 04:15 بتوقيت مصر - على قناة alkass.

الوكرة - السد - في تمام الساعة 07:00 بتوقيت مصر - على قناة alkass.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي 2024

ليتشي - أودينيزي - في تمام الساعة 06:30 بتوقيت مصر - على قناة AD SPORTS Premium 1. 
فيورنتينا - مونزا - في تمام الساعة 08:45 بتوقيت مصر - على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني 2024

برشلونة - ريال سوسيداد - 09:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 3. 

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي 2024

أستون فيلا - ليفربول - في تمام الساعة 09:00 بتوقيت مصر - على قناة beIN Sports HD 1.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين جدول مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة مباريات اليوم الاثنين مباريات

مواد متعلقة

مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية 2024

جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2024 قبل مباراة مان يونايتد وارسنال اليوم

الأكثر قراءة

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 13مايو 2024

أعداد السيارات الملاكى الأعلى ترخيصًا خلال أبريل 2024

جيتاناس نوسيدا يتجه للفوز بولاية رئاسية ثانية فى ليتوانيا

سعر الذهب اليوم الإثنين 13 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 مايو 2024 والقنوات الناقلة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 13-5-2024 فى جميع البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب