يحرص مشاهدو المباريات وعشاقها على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 مايو 2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث يشهد يوم الإثنين حالة هدوء بشأن المباريات بمختلف المناطق حول العالم.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 مايو 2024 والقنوات الناقلة

وتقدم الدستور" في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم الإثنين 13 مايو الجاري والقنوات الناقلة لهذه المواجهات لمشاهدة جميع المباريات على الفور.

ويشهد الدوري الإسباني إقامة مباراة واحدة فقط، حيث تجمع برشلونة مع ريال سوسيداد، ويسعى الفريق الكتالوني إلى إنهاء الموسم بشكل جيد أمام جماهيره، وذلك عقب خسارة اللقب لصالح ريال مدريد.

وفي إيطاليا، هناك مباراتان في الدوري المحلي، لكن المواجهة الأبرز ستكون السهرة الكروية المثيرة التي تجمع بين ليفربول وأستون فيلا وذلك في ختام مميز لهذه الجولة من جميع مباريات الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمير قطر 2024

الدحيل - العربي - وتكون في تمام الساعة 04:15 بتوقيت مصر - على قناة alkass.

الوكرة - السد - في تمام الساعة 07:00 بتوقيت مصر - على قناة alkass.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي 2024

ليتشي - أودينيزي - في تمام الساعة 06:30 بتوقيت مصر - على قناة AD SPORTS Premium 1.

فيورنتينا - مونزا - في تمام الساعة 08:45 بتوقيت مصر - على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني 2024

برشلونة - ريال سوسيداد - 09:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 3.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي 2024

أستون فيلا - ليفربول - في تمام الساعة 09:00 بتوقيت مصر - على قناة beIN Sports HD 1.