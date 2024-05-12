جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2024 قبل مباراة مان يونايتد وارسنال اليوم

جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2024 قبل مباريات اليوم من الجولة الـ 37 والتي انطلقت أمس وتستأنف مبارياتها اليوم وغدا، حيث تصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوزه أمس على فريق فولهام برباعية نظيفة في عقر داره بملعب كرافن كوتيج وننتظر اليوم لقاء هام يجمع بين فريق مانشستر يونايتد وأرسنال.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2024

الترتيب الفريق اللعب الفوز التعادل الهزيمة النقاط له عليه الفارق 1 مانشستر سيتي 36 26 7 3 85 91 33 +58 2 آرسنال 36 26 5 5 83 88 28 +60 3 ليفربول 36 23 9 4 78 81 38 +43 4 أستون فيلا 36 20 7 9 67 73 53 +20 5 توتنهام 36 19 6 11 63 71 59 +12 6 نيوكاسل يونايتد 36 17 6 13 57 79 57 +22 7 تشيلسي 36 16 9 11 57 73 61 +12 8 مانشستر يونايتد 35 16 6 13 54 52 55 -3 9 وست هام يونايتد 37 14 10 13 52 59 71 -12 10 برايتون 36 12 12 12 48 54 58 -4 11 بورنموث 37 13 9 15 48 53 65 -12 12 كريستال بالاس 37 12 10 15 46 52 58 -6 13 وولفرهامبتون 37 13 7 17 46 50 63 -13 14 فولهام 37 12 8 17 44 51 59 -8 15 إيفرتون 37 13 9 15 40 39 49 -10 16 برينتفورد 37 10 9 18 39 54 61 -7 17 نوتينغهام فورست 37 8 9 20 29 47 66 -19 18 لوتون تاون 37 6 8 23 26 50 81 -31 19 بيرنلي 37 5 9 23 24 40 76 -36 20 شيفيلد يونايتد 37 3 7 27 16 35 101 -66

المنافسة تشتد بين السيتي وارسنال على الصدارة

يتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2024 بإجمالي 85 نقطة، مما يعكس أداءهم المتميز على مدار الموسم زوبفارق نقطتين يليه فريق آرسنال في المركز الثاني، حيث يتمتع بنفس العدد الكبير من الانتصارات والنقاط تظهر هذه المنافسة الشرسة بين الفريقين، والتي قد تكون العامل الحاسم في تحديد الفائز بلقب الدوري هذا الموسم.