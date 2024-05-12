الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2024 قبل مباراة مان يونايتد وارسنال اليوم

الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي

جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2024 قبل مباريات اليوم من الجولة الـ 37 والتي انطلقت أمس وتستأنف مبارياتها اليوم وغدا، حيث تصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوزه أمس على فريق فولهام برباعية نظيفة في عقر داره بملعب كرافن كوتيج وننتظر اليوم لقاء هام يجمع بين فريق مانشستر يونايتد وأرسنال.

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جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2024

الترتيبالفريقاللعبالفوزالتعادلالهزيمةالنقاطلهعليهالفارق
1مانشستر سيتي362673859133+58
2آرسنال362655838828+60
3ليفربول362394788138+43
4أستون فيلا362079677353+20
5توتنهام 3619611637159+12
6نيوكاسل يونايتد3617613577957+22
7تشيلسي3616911577361+12
8مانشستر يونايتد3516613545255-3
9وست هام يونايتد37141013525971-12
10برايتون36121212485458-4
11بورنموث3713915485365-12
12كريستال بالاس37121015465258-6
13وولفرهامبتون3713717465063-13
14فولهام3712817445159-8
15إيفرتون371391540 3949-10
16برينتفورد3710918395461-7
17نوتينغهام فورست378920294766-19
18لوتون تاون376823265081-31
19بيرنلي375923244076-36
20شيفيلد يونايتد3737271635101-66

 

 

المنافسة تشتد بين السيتي وارسنال على الصدارة

يتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2024 بإجمالي 85 نقطة، مما يعكس أداءهم المتميز على مدار الموسم زوبفارق نقطتين يليه فريق آرسنال في المركز الثاني، حيث يتمتع بنفس العدد الكبير من الانتصارات والنقاط تظهر هذه المنافسة الشرسة بين الفريقين، والتي قد تكون العامل الحاسم في تحديد الفائز بلقب الدوري هذا الموسم.

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