الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

11 لاعبًا يرحلون عن الزمالك الموسم المقبل.. ورمضان يطلب 35 مليون جنيه

الزمالك
الزمالك

دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات قوية مع رمضان صبحى، لاعب فريق بيراميدز، للتعاقد معه فى الموسم المقبل، لتدعيم صفوف الفريق، حيث يتبقى موسم واحد فى عقده مع بيراميدز، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، وهو ما دفع إدارة الزمالك للتحرك، والتفاوض مع اللاعب.

وحسب مصادر مقربة من «صبحى»، فإن بيراميدز قدم عرضًا مغريًا للاعب بما يصل إلى ٣٥ مليون جنيه فى الموسم الواحد لتمديد التعاقد معه، وغلق الباب أمام رحيله، وهو الرقم نفسه الذى طلبه اللاعب من الزمالك للموافقة على الانتقال إليه، لكن طلبه قوبل بالرفض بسبب تأزم الوضع المالى للنادى، ووضع سقف لعقود جميع اللاعبين، للحفاظ على الهدوء داخل غرفة خلع الملابس.

ويتمسك نادى بيراميدز باستمرار «صبحى» مع الفريق فى الموسم المقبل، خصوصًا بعد رحيل عبدالله السعيد إلى صفوف الزمالك.

من ناحية أخرى، حدد مسئولو الزمالك خريطة صفقات الموسم الجديد فى ضم حارس مرمى ومدافعين جديدين، إلى جانب مهاجم سوبر وظهير أيسر ولاعب وسط مدافع.

وصرف مسئولو الزمالك النظر عن ضم صانع ألعاب بسبب كثرة اللاعبين فى هذا المركز، بعد التعاقد مع عبدالله السعيد وناصر ماهر، إلى جانب إمكانية التجديد ليوسف إبراهيم أوباما، وأحمد حمدى.

واستقرت الإدارة على قائمة الراحلين عن الفريق فى الموسم المقبل وتضم: مهاب ياسر، وترافيس موتيابا، وسامسون أكينيولا، وإبراهيما نداى، ومحمد عاطف، ومحمد أشرف روقة، ومحمود علاء، وناصر منسى، وياسر حمد.

ويرى مسئولو الزمالك أن الفريق بحاجة إلى «غربلة» فى الموسم المقبل، رغم الحصول على الكونفيدرالية الإفريقية، ووضعوا مواصفات خاصة فى الصفقات التى ستنضم إلى الفريق، وعلى رأسها أن يكون أى لاعب جديد دوليًا، وقادرًا على تحمل ضغوطات البطولات والمباريات بعدما عانى الفريق غياب الخبرات بين صفوفه.

وقررت الإدارة رحيل مهاب ياسر وموتيابا ومحمد عاطف، على سبيل الإعارة، لأى نادٍ، على أن يكون رحيل باقى اللاعبين بشكل نهائى وفسخ التعاقد معهم باستثناء «روقة» ومحمود علاء اللذان تنتهى عقودهما مع الفريق بنهاية الموسم.

وتسود حالة من الانقسام بشأن مستقبل يوسف إبراهيم أوباما مع الفريق، الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى فريق حاليًا، وأجل مسئولو الزمالك قرار التجديد له لنهاية الموسم، لتقييم مستواه بشكل كامل، والتأكد من جدوى بقائه مع الفريق، إلى جانب وجود زحمة فى مركزه بما يعنى عدم وجود حاجة له.

وتلقى «أوباما» عرضين من بيراميدز ومودرن فيوتشر، لكنه لم يحسم قراره حتى الآن، ويضع الأولوية للبقاء مع الزمالك، وتجديد التعاقد، وأبدى استعداده للتوقيع على بياض، وعدم الحديث فى أى أمور مالية.

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