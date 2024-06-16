ترامب يقع في "فخ السخرية" من بايدن: أخطأ باسم طبيبه

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يبدو أنه نسي "من كان بيته من زجاج فلا ينبغي له أن يرمي الحجارة"، حيث أخطأ في اسم طبيبه عندما كان يتحدى منافسه الرئيس الحالي جو بايدن في الاختبار الإدراكي.

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن زلة لسان ترامب جاءت في الوقت الذي سعى فيه المرشح الرئاسي الجمهوري البالغ من العمر 78 عامًا إلى تعزيز دعمه بين الناخبين السود واللاتينيين في ولاية ميشيجان، يوم السبت، خلال مؤتمر الشعب، وهو تجمع يضم حوالي 2000 من تيار ماغا المؤيد له نظمته منظمة Turning Point Action.

أوضحت أنه خلال خطاب ألقاه في وسط مدينة ديترويت في ميشيجان أمام المجموعة اليمينية، قال ترامب ساخرًا إن بايدن “لا يعرف حتى ما تعنيه كلمة (التضخم )”، وتحدى منافسه في انتخابات عام 2024 لإجراء اختبار معرفي تمامًا كما فعل عندما كان في البيت الأبيض.

وقالت الصحيفة: “أخبر ترامب جمهوره بأنه (تفوق) في الاختبار الإدراكي بناءً على نصيحة من الطبيب الرئاسي آنذاك، وهو عضو جمهوري في الكونجرس أطلق عليه اسم روني جونسون”، وسأل الحشد (هل سمع أحد عن روني جونسون، عضو الكونجرس من تكساس؟).

أضاف ترامب: "لقد كان طبيب البيت الأبيض، وكنت الرئيس الأكثر صحة في التاريخ، لذلك أحببته كثيرًا."

ووفقا لـ"الجارديان" فإن روني جونسون الذي أدار اختبار ترامب كان في الواقع روني جاكسون، الذي يمثل منطقة الكونجرس الثالثة عشرة في تكساس، وكان جاكسون أحد أكثر المدافعين ولاءً لترامب منذ دخوله مجلس النواب الأمريكي في عام 2021.

زلة ترامب انتشرت سريعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنه تمت مشاركة زلة ترامب ليلة السبت على الفور على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت واحدة من أكثر المنشورات المبهجة جاءت من فريق الاستجابة السريعة التابع لبايدن.

يشار إلى ترامب حرص في الأشهر الأخيرة على السخرية من منافسه جو بايدن ووصفه بأنه يعاني من ضعف إدراكي، وسخر من الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 81 عاما بسبب تعثراته اللفظية واتهمه بالسقوط صعودا ونزولا على الدرج.