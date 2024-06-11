بعد إدانة نجله هانتر.. ترامب: عهد بايدن سينتهى قريبًا

علق الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على إدانة هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن: سينتهي عهد بايدن ولن يتمكن من الوصول للحكومة مجددا.

وأدين هانتر بايدن، الابن الأكبر على قيد الحياة للرئيس الأمريكي، يوم الثلاثاء في جميع التهم الجنائية الثلاث التي واجهها فيما يتعلق بشراء مسدس أثناء تعاطيه للكوكايين.

وتلقى بايدن الحكم في المحكمة حيث وقف أصدقاؤه وعائلته، بما في ذلك السيدة الأولى، جيل بايدن، لدعمه.

تواصل هيئة المحلفين بعد ثلاث ساعات من المداولات

وتوصلت هيئة المحلفين إلى حكمها بعد ساعات من المداولات على مدى يومين. وجاء ذلك في أعقاب محاكمة استمرت أسبوعًا في مدينة ويلمنجتون، بولاية ديلاوير، مسقط رأس عائلة بايدن، والتي تضمنت شهادات مؤلمة أحيانًا حول عادة إدمانه، من بعض أقرب أقاربه. اختار هانتر بايدن عدم الإدلاء بشهادته دفاعًا عن نفسه.

وقال جو بايدن يوم الثلاثاء: سأقبل نتيجة هذه القضية وسأواصل احترام العملية القضائية بينما ينظر هانتر في الاستئناف.

وتابع: "سنكون أنا وجيل دائمًا هناك من أجل هانتر وبقية أفراد عائلتنا مع حبنا ودعمنا". "لا شيء سيغير ذلك."

وكان الرئيس قد قال في وقت سابق إنه لن يعفو عن ابنه إذا أدين. كما أشاد بمرونة ابنه وقوته طوال فترة تعافيه من الإدمان.

لم يتم تحديد موعد للحكم بعد، على الرغم من أن الحد الأقصى لمدة السجن التي يمكن أن يواجهها هانتر بايدن في السجن هي 25 عامًا، وهو ما سيكون أكثر بكثير من المتوقع بالنسبة لمرتكب الجريمة لأول مرة.

وقال هانتر بايدن في بيان إنه ممتن لعائلته وأصدقائه لدعمهم أكثر من شعوره بخيبة الأمل من الحكم.

وأضاف: "التعافي ممكن بفضل الله، وأنا سعيد بتجربة هذه الهبة يومًا بعد يوم".

وقال محاميه آبي لويل إنهم "شعروا بخيبة أمل طبيعية" بسبب الحكم، لكنهم احترموا العملية و"سيتابعون بقوة جميع التحديات القانونية المتاحة لهنتر".

واتُهم هانتر بايدن بالإدلاء بتصريحين كاذبين عند ملء استمارة لشراء مسدس كولت في أكتوبر 2018: أولاً بالقول بشكل غير صادق أنه لم يكن مدمنًا أو يتعاطى المخدرات، ثم بإعلان صحة التصريح. وزعمت تهمة ثالثة أنه امتلك السلاح بشكل غير قانوني لمدة 11 يومًا، قبل أن تقوم زوجة أخيه وعشيقته، هالي بايدن، بإلقائه في سلة المهملات في حالة من الذعر.

جادل لويل بأن الادعاء لم يقدم أي دليل على أنه تعاطى الكوكايين - وهو ما اعترف به لاحقًا في مذكراته بأنه كان مدمنًا قبل الذهاب إلى إعادة التأهيل - في الشهر الذي اشترى فيه السلاح وامتلكه.

كما أثبت محامي الدفاع أنه لم ير أحد هانتر يستخدم الدواء في تلك الفترة.

لكن الرسائل التي تم استردادها من هاتف هانتر المحمول قوضت الحجة القائلة بأنه لم يكن يتعاطى المخدرات في الفترة التي سبقت شراء السلاح وبعده. وفي اليوم التالي لشرائه البندقية، أرسل رسالة نصية إلى هالي بايدن يقول فيها إنه يلتقي بتاجر مخدرات معروف يُدعى موكي. وبعد ذلك بيوم، كشف في رسالة نصية أخرى أنه كان نائمًا في سيارة ويدخن الكوكايين.

وقالت ابنته نعومي بايدن نيل – التي أدلت بشهادتها دفاعاً عنه – للمحكمة إن والدها بدا رصيناً في الأسابيع التي سبقت الشراء. لكن الادعاء قدم المزيد من الرسائل النصية التي كشفت عن علاقة متوترة ومتوترة بين الزوجين، بما في ذلك رسالة أخبرت فيها نعومي والدها أنه دفعها إلى نقطة الانهيار.

واستدعى الادعاء أفرادًا آخرين من عائلة بايدن، بما في ذلك زوجته السابقة كاثلين بوهلي، التي تزوجها لمدة 24 عامًا، وهالي بايدن، أرملة شقيقه بو، حيث حاول إظهار أن تعاطي هانتر للمخدرات استمر خلال عام 2018 و 2019.