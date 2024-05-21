مفاجأة.. الزمالك رفض ضم ياسين لبحيرى لاعب نهضة بركان قبل عامين (خاص)

فجّر مصدر داخل نادي الزمالك، مفاجأة برفض أمير مرتضى المشرف العام السابق على فريق الكرة ضم ياسين لبحيري قبل عامين لصفوف الزمالك.

لبحيري وقتها كان يلعب بين صفوف مولودية وجدة المغربي وتم عرضه على الزمالك لكن أمير مرتضى رفض الصفقة.

لبحيري انضم بعدها لصفوف نهضة بركان المغربي وقدم مستويات مميزة معهم.

لبحيري صاحب لقطة إنقاذ دونجا لاعب الزمالك من السقوط في نهائي الكونفيدرالية وهو ما حصل على إشادة الجميع بعد المباراة.

وتغلب الزمالك على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بعدما انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين في المغرب بفوز نهضة بركان بهدفين لهدف واحد لكن فارق الأهداف جاء في مصلحة فريق الزمالك والحصول على اللقب القاري بأقدام أحمد حمدي صانع ألعاب فريق الزمالك الذي تعرض للإصابة في الشوط الثاني.

وقدم لبحيري مستوى مميزا مع نهضة بركان في لقائي الذهاب والعودة خلال نهائي الكونفيدرالية الإفريقية ونجح في لفت الأنظار إليه بصورة كبيرة.

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للدورى

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس بعد التتويج ببطولة كأس الكونفيدرالية الأحد، على حساب نهضة بركان المغربي.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفيدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب بمجموع المباراتين.