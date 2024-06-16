الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهود مكثفة لمعرفة هوية جثة شاب طافية بنهر النيل فى العياط

جثة شاب
جثة شاب

قام  رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بتكثيف إجراء التحريات لكشف هوية شاب تم العثور على  جثته طافية في نهر النيل بالعياط، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

البداية بورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد المواطنين في نهر النيل بالعياط.

توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شاب مجهول الهوية، وتم انتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للتوصل لهويته، وتحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

رجال المباحث هوية شاب جثته طافية نهر النيل النيابة المختصة ثلاجة المستشفى

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