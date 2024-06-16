جهود مكثفة لمعرفة هوية جثة شاب طافية بنهر النيل فى العياط

قام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بتكثيف إجراء التحريات لكشف هوية شاب تم العثور على جثته طافية في نهر النيل بالعياط، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

البداية بورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد المواطنين في نهر النيل بالعياط.

توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شاب مجهول الهوية، وتم انتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للتوصل لهويته، وتحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.