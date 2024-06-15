انتشال جثة طالب غرق في مياه النيل بالصف

نجحت قوات الإنقاذ النهري، في انتشال جثة أحد الطالبين اللذين تعرضا للغرق في مياه نهر النيل، بقرية الديسمي، التابعة لمركز الصف، وجارٍ مواصلة عمليات البحث للعثور على الطالب الآخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.

تفاصيل الحادث

وورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بمصرع شخصين غرقا في نهر النيل بقرية الديسمي في الصف، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبيَّن أن "رضوان" و"محمد" طالبين تعرضا للغرق في نهر النيل لعدم إجادتهما السباحة.

وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، وعُثِرَ على جثة "رضوان"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.