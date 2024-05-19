الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طبيب الزمالك يكشف تشخيص إصابة أحمد حمدي في نهائي الكونفدرالية

أحمد حمدي
أحمد حمدي

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن أحمد حمدي لاعب وسط الأبيض تعرض لإصابة بكدمة في الركبة، خلال مباراة نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.


وأكد رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة اليوم.


وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت  باستاد القاهرة الدولي.


وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب بمجموع المباراتين.

الزمالك أحمد حمدي الكونفدرالية كاس الكونفدرالية محمد أسامة

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