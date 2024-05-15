الزمالك يحدد 40 دعوة للكاف في نهائي الكونفدرالية الإفريقية

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن قيمة العدد النهائي الذي سيحصل عليه الاتحاد الافريقي لكرة القدم من تذاكر المقصورة والدرجة الأولى في مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مشكلة قد وقعت في الساعات الماضية بسبب رغبة الكاف في الحصول على 50% من قيمة التذاكر وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة نادي الزمالك.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن قيمة التذاكر التي سيحصل عليها كاف ستصل إلى 40 دعوة فقط بحسب ما تم الاتفاق عليه من جانب إدارة الزمالك مع كاف ووافقوا في النهاية.

ويرغب مسئولو الزمالك في توفير وتخصيص أغلب التذاكر لحضور الجماهير في تلك المواجهة القوية والصعبة وتحقيق الانتصار على نهضة بركان المغربي.

الاجتماع الفني

عُقد ظهر اليوم الأربعاء باستاد القاهرة، الاجتماع الأمني التنسيقي لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وشهد الاجتماع حضور نيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، بجانب ممثلي اتحاد الكرة والجهات الأمنية، وشركتي الأفريقية والمتحدة للخدمات الرياضية ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتطرق الاجتماع لمناقشة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد فتح الاستاد أمام الجماهير لحضور اللقاء وتحديد بوابات دخول الجمهور إلى الاستاد، من أجل خروج المباراة بالشكل الأمثل من الناحية التنظيمية.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجًا تدريبيًا خاصًا، لعبد الله السعيد وناصر ماهر ثنائي الأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.