الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يحدد 40 دعوة للكاف في نهائي الكونفدرالية الإفريقية

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن قيمة العدد النهائي الذي سيحصل عليه الاتحاد الافريقي لكرة القدم من تذاكر المقصورة والدرجة الأولى في مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مشكلة قد وقعت في الساعات الماضية بسبب رغبة الكاف في الحصول على 50% من قيمة التذاكر وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة نادي الزمالك.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن قيمة التذاكر التي سيحصل عليها كاف ستصل إلى 40 دعوة فقط بحسب ما تم الاتفاق عليه من جانب إدارة الزمالك مع كاف ووافقوا في النهاية.

ويرغب مسئولو الزمالك في توفير وتخصيص أغلب التذاكر لحضور الجماهير في تلك المواجهة القوية والصعبة وتحقيق الانتصار على نهضة بركان المغربي.

 الاجتماع الفني

عُقد ظهر اليوم الأربعاء باستاد القاهرة، الاجتماع الأمني التنسيقي لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وشهد الاجتماع حضور نيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، بجانب ممثلي اتحاد الكرة والجهات الأمنية، وشركتي الأفريقية والمتحدة للخدمات الرياضية ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتطرق الاجتماع لمناقشة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد فتح الاستاد أمام الجماهير لحضور اللقاء وتحديد بوابات دخول الجمهور إلى الاستاد، من أجل خروج المباراة بالشكل الأمثل من الناحية التنظيمية.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجًا تدريبيًا خاصًا، لعبد الله السعيد وناصر ماهر ثنائي الأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نهضة بركان المغربي الكونفدرالية الكونفدرالية الافريقية

الأكثر قراءة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

عاجل| الجارديان: خلافات "أمريكية - إسرائيلية" حول مستقبل غزة بعد الحرب

تعليق صادم من "عصام صاصا" على واقعة دهسه أحد المواطنين

بعد تفاقم الخلاف بشأن المعبر.. مخاوف إسرائيلية من اتخاذ مصر خطوات تصعيدية جديدة

بعد سائق أوبر.. ضحية جديدة لسائقي "تطبيقات التوصيل" في التجمع

الحبس عامين للمتهم بابتزاز فتاة عبر تطبيق "واتساب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

صور

موسم حصاد البرتقال في طوخ

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: كثفنا عملياتنا في مخيم جباليا للاجئين وشرق رفح

وسط توترات رفح.. الولايات المتحدة تقدم حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

اليوم 222 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على كامل قطاع غزة