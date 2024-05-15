بسبب الزمالك.. تعديل موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي بدوري نايل

قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، تعديل موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي بدوري نايل

ويحل الفريق السماوي ضيفا على نظيره الإسماعيلي، الأحد المقبل 19 مايو، على ستاد الإسماعيلية، في تمام السادسة مساء الموعد الجديد للمباراة، في افتتاحية الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وكان من المفترض إقامة المباراة في السادسة مساء اليوم ذاته، إلا أن موعد المباراة النهائية من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية نسخة الموسم الجاري (2023/2024)، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، أجبر رابطة الأندية المحترفة، على تقديم موعد مواجهة بيراميدز والإسماعيلي لمدة 60 دقيقة.

كما قررت رابطة الأندية المحترفة أيضا، تعديل موعد مباراة الداخلية والمقاولون العرب، في الجولة الخامسة والعشرين بدوري نايل، والمقرر إقامتها يوم 25 مايو الجاري، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، لتقام في السادسة مساء، بدلا من السابعة الموعد المحدد سابقا.

ويأتي قرار رابطة الأندية المحترفة أيضا، بسبب إقامة مواجهة الإياب بنهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والترجي التونسي، في الثامنة مساء اليوم ذاته، على ستاد القاهرة الدولي.

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، على لقب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، في تمام الثامنة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك، تعرض للهزيمة بهدفين مقابل هدف، في مواجهة الإياب خارج الديار الأحد الماضي.