طبيب بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة أحمد الشناوي في مباراة المصري

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن التشخيص المبدئي لإصابة حارس الفريق الدولي أحمد الشناوي خلال مباراة المصري، هي عبارة عن آلام في كعب القدم، خلال إحدى الكرات العرضية.

وخرج الشناوي مصابا في الشوط الأول من لقاء المصري باستاد برج العرب في إطار الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز، وشارك بدلا منه زميله الحارس شريف إكرامي.

أوضح المنيري أن الحارس سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة على موضع الإصابة بعد عودة الفريق للقاهرة، للاطمئنان بشكل كامل على الحارس.

أحداث المباراة

محمد حمدي سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها محمود جاد لتمر الكرة بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

في الدقيقة 13 رمضان صبحي توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمني ومرر الكرة لمروان حمدي أمام المرمى ولكن سدد الأخير الكرة لتمر خارج الملعب بشكل غريب.

في الدقيقة 18 ميدو جابر راوغ مهند لاشين بشكر رائع وتوغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم مرر الكرة لمعتز زدام الذي سددها بقوة ولكن تصدى لها الشناوي ثم شتتها الشيبي لخارج الملعب.

في الدقيقة 34 توقفت المباراة بسبب إصابة الحارس أحمد الشناوي ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

حسين السيد أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها فخر الدين بن يوسف برأسية من على القائم الثاني مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

وليد الكرتي أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في اتجاة أعلى الزاوية اليسرى ولكن تألق محمود جاد وتصدى لها لتمر لخارج الملعب.

هدف بيراميدز جاء بعدما مرر مهند لاشين الكرة لرمضان صبحي الذي استلمها على حدود منطقة الجزاء ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

المصري سجل هدفا في الدقيقة 89 لكن بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد على حسين السيد قبل تسجيل الهدف.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع حصل باهر المحمدي على بطاقة حمراء بعد الإنذار الثاني.

اقرأ أيضا.. رمضان صبحي يقود بيراميدز لتحقيق فوزا صعبا على المصري وينفرد بصدارة الدوري