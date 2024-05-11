تشكيل المصري.. صلاح محسن وفخر الدين يقودان الهجوم أمام بيراميدز

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق النادي المصري عن تشكيل فريقه للقاء فريق بيراميدز في اللقاء المقرر اقامته في السابعة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من دوري نايل.

جاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد

خط الوسط: معتز بن منير، محمود حمادة، سمير فكري، ميدو جابر، فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: صلاح محسن

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من:

عصام ثروت، حسن علي، محمد طارق، عمرو سعداوي، ايزي ايمكا، احمد اشرف، حسين فيصل، عبد الرحيم دغموم، غيلاس جناوي

ويغيب عن اللقاء كل من: محمد دبش، يوسف الجوهري، احمد ايمن منصور، احمد عيد، محمد الشامي للاصابة.

يدير اللقاء كل من أمين عمر حكما للساحة ومعه كل من محمود أبو الرجال ومحمد مجدي سليمان كمساعدين بالإضافة إلى وليد عبد الرازق حكما رابعا فيما يتولى عمرو الشناوي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مصطفى مدحت.

يذكر أن فريق المصري يأتي بالمركز الثاني بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 37 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الأول برصيد 41 نقطة.