السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل بيراميدز ضد المصري في دوري نايل

بيراميدز
بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المصري في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في السابعة من مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة ٢٢ من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي  - رمضان صبحي - مهند لاشين - فخري لاكاي    

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - محمود صابر - محمد رضا بوبو - دودو الجباس - فيستون ماييلي.

أحمد الشناوي المصرى مباراة المصري الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش الدوري الممتاز

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