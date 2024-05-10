الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عودة يوسف نبيه.. قائمة بيراميدز لمواجهة المصري بدوري نايل

يوسف أسامة نبيه
يوسف أسامة نبيه

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة مباراة المصري في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي بدوري نايل

ويواجه بيراميدز نظيره المصري البورسعيدي، في السابعة مساء غدا السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة ٢٢ من بطولة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وشهدت قائمة الفريق السماوي، عودة يوسف أسامة نبيه مجددا، بعد فترة غياب طويلة جدا عن المشاركة في المباريات الأخيرة، فضلا عن تواجد القوة الضاربة المتمثلة في مصطفى فتحي ورمضان صبحي، وفيستون ماييلي وفخري لآكاي ومروان حمدي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي  - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - يوسف أسامة نبيه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي.

وأدى الفريق آخر تدريباته في الملعب الفرعي بفندق الإقامة في برج العرب على هامش المعسكر المغلق استعدادا للمباراة الهامة.

موقف بيراميدز بجدول دوري نايل

يتربع بيراميدز على قمة دوري نايل برصيد 41 نقطة من 18 مباراة فقط، بواقع 12 فوز و5 تعادلات وهزيمة يتيمة.

ويمتلك بيراميدز، ثلاثة مباريات مؤجلة أمام كلا من سموحة والأهلي والزمالك، من الجولات الحادية عشر والرابعة عشر والثامنة عشر.

وكان بيراميدز، حقق ريمونتادا قاتلة على حساب مودرن فيوتشر، في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

يوسف أسامة نبيه بيراميدز دوري نايل المصرى البورسعيدى قائمة بيراميدز

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