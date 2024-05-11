رمضان صبحى يقود بيراميدز لتحقيق فوز صعب على المصرى وينفرد بصدارة الدورى

تمكن رمضان صبحي من قيادة فريق بيراميدز لتحقيق فوزا صعبا على المصري البورسعيدي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت المباراة قد أقيمت على ملعب "برج العرب" ضمن مواجهات الجولة 22 من بطولة الدوري.

سجل رمضان صبحي هدف بيراميدز في الدقيقة 87 من عمر المباراة بعد تمريرة من مهند لاشين استقبلها رمضان صبحي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

بتلك النتيجة تصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد المصري في الوصافة، ولديه 37 نقطة.

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أحداث المباراة

محمد حمدي سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها محمود جاد لتمر الكرة بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

في الدقيقة 13 رمضان صبحي توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمني ومرر الكرة لمروان حمدي أمام المرمى ولكن سدد الأخير الكرة لتمر خارج الملعب بشكل غريب.

في الدقيقة 18 ميدو جابر راوغ مهند لاشين بشكر رائع وتوغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم مرر الكرة لمعتز زدام الذي سددها بقوة ولكن تصدى لها الشناوي ثم شتتها الشيبي لخارج الملعب.

في الدقيقة 34 توقفت المباراة بسبب إصابة الحارس أحمد الشناوي ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

حسين السيد أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها فخر الدين بن يوسف برأسية من على القائم الثاني مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

وليد الكرتي أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في اتجاة أعلى الزاوية اليسرى ولكن تألق محمود جاد وتصدى لها لتمر لخارج الملعب.

هدف بيراميدز جاء بعدما مرر مهند لاشين الكرة لرمضان صبحي الذي استلمها على حدود منطقة الجزاء ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

المصري سجل هدفا في الدقيقة 89 لكن بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد على حسين السيد قبل تسجيل الهدف.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع حصل باهر المحمدي على بطاقة حمراء بعد الإنذار الثاني.