عبدالله السعيد ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

انتظم عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خاص بالأمس داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، بناء على قرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لتجهيزه للفترة المقبلة في ظل غيابه عن الفريق في المباراة المقبلة أمام نهضة بركان في ظل عدم قيده بالقائمة الأفريقية.

وشارك السعيد في جميع فقرات المران سواء البدنية أو الفنية والخططية مع باقي أفراد الفريق.

وفي سياق متصل واصل ناصر ماهر لاعب الفريق البرنامج التأهيلي الخاص به الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة في ظل غيابه عن المباراة المقبلة لعدم القيد بالقائمة الأفريقية.

وأدى ناصر ماهر مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة، بجانب جزء خفيف بالكرة بشكل منفرد ولم يشارك في المران الجماعي.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على منح نبيل عماد دونجا لاعب الوسط، تعليمات فنية خاصة، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وعقد جوميز جلسة مع اللاعب قبل انطلاق المران، وتحدث معه في بعض النقاط والمواقف الخططية والفنية الخاصة بمركزه، كما حرص على منحه بعض التعليمات والمهام التكتيكية الخاصة استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام نهضة بركان.

و اطمأن المدير الفني من دونجا على الحالة البدنية الخاصة به، في ظل تعرضة لاجهاد عضلي خلال المواجهة الأخيرة أمام نهضة بركان المغربي.

وشارك "دونجا" في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم بشكل طبيعي، سواء الجزء البدني أو الفقرة الفنية والخططية استعدادًا للمواجهة المقبلة، بعد الاطمئنان على جاهزيته من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.