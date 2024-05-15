الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عبدالله السعيد ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

انتظم عبدالله السعيد لاعب  وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي. 

وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خاص بالأمس داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، بناء على قرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لتجهيزه للفترة المقبلة في ظل غيابه عن الفريق في المباراة المقبلة أمام نهضة بركان في ظل عدم قيده بالقائمة الأفريقية. 

وشارك السعيد في جميع فقرات المران سواء البدنية أو الفنية والخططية مع باقي أفراد الفريق. 

وفي سياق متصل واصل ناصر ماهر لاعب الفريق البرنامج التأهيلي الخاص به الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة في ظل غيابه عن المباراة  المقبلة لعدم القيد بالقائمة الأفريقية.

وأدى ناصر ماهر مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة، بجانب جزء خفيف بالكرة بشكل منفرد ولم يشارك في المران الجماعي.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على منح نبيل عماد دونجا لاعب الوسط، تعليمات فنية خاصة، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وعقد جوميز جلسة مع اللاعب قبل انطلاق المران، وتحدث معه في بعض النقاط والمواقف الخططية والفنية الخاصة بمركزه، كما حرص على منحه بعض التعليمات والمهام التكتيكية الخاصة استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام نهضة بركان.

و اطمأن المدير الفني من دونجا على الحالة البدنية الخاصة به، في ظل تعرضة لاجهاد عضلي خلال المواجهة الأخيرة أمام نهضة بركان المغربي. 

وشارك "دونجا" في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم بشكل طبيعي، سواء الجزء البدني أو الفقرة الفنية والخططية استعدادًا للمواجهة المقبلة، بعد الاطمئنان على جاهزيته من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

الزمالك عبدالله السعيد نهضة بركان بركان الكونفدرالية الافريقية الكونفدرالية

مواد متعلقة

الزمالك يحدد 40 دعوة للكاف في نهائي الكونفدرالية الإفريقية

رمضان صبحى يصدم الزمالك بقرار مهم فى مستقبله

أزمة جديدة بين الزمالك وكاف قبل نهائى الكونفدرالية الإفريقية

عاجل| انسحاب أحمد سليمان غاضبًا من اجتماع "كاف" بسبب مباراة نهضة بركان

عرابى: عواد لا يتحمل وحده مسئولية الهدف الثانى أمام نهضة بركان

قرار مهم من مجلس الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان فى إياب نهائى الكونفيدرالية

عاجل| نكشف سر الدفع بـ"ناصر منسى" قبل نهاية مباراة الزمالك ونهضة بركان

نادر السيد: جوميز مقنع للجماهير واللاعبين.. و"عواد" يليق بالزمالك

الأكثر قراءة

عاجل| ماذا حدث لسعر الدولار بعد تسلم الدفعة الثانية من "رأس الحكمة"؟

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

تجديد حبس بلوجر شهيرة بتهمة ممارسة الفسق والفجور

مصرفيون يتوقعون تراجع سعر الدولار إلى 45 جنيهًا (خاص)

عاجل| الجارديان: خلافات "أمريكية - إسرائيلية" حول مستقبل غزة بعد الحرب

عزة مصطفى: الرئيس السيسى يتوج بجائزة "بطل السلام 2024" فى احتفالية عالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

صور

افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

موسم حصاد البرتقال فى طوخ

موتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعترف بوجود "خلاف" مع واشنطن بشأن الهجوم العسكرى على رفح

جيش الاحتلال: كثفنا عملياتنا في مخيم جباليا للاجئين وشرق رفح

وسط توترات رفح.. الولايات المتحدة تقدم حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار دولار