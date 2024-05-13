عرابي: عواد لا يتحمل وحده مسئولية الهدف الثاني أمام نهضة بركان

أكد أسامة عرابي نجم الأهلي السابق، أن فريق الزمالك قادر على تعويض خسارته أمام نهضة بركان المغربي بنتيجة ١-٢ في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وشدد “عرابي” على أن الزمالك يمتلك جماهيرًا كبيرة وعريضة ستكون حافزًا كبيرًا لفريقها خلال مواجهة العودة.

وقال في تصريحات إذاعية إن فريق نهضة بركان المغربي ليس فريقًا مرعبًا وإنما من السهل تسجيل هدف الفوز في مرماه بشرط أن يهاجم لاعبي الزمالك من بداية مباراة العودة.

وأكد أن الزمالك سيحصد بطولة الكونفدرالية بسبب الضغط الجماهيري الذي سيتعرضون له خلال مواجهة العودة. وأشار إلى أن محمد عواد حارس الزمالك لا يتحمل وحده مسؤولية الهدف الثاني أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية، وإنما المسؤولية مشتركة مع حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد لاعبي الفريق.

وأوضح أن محمد عواد تأخر في رد فعله بعد تسديد مدافع نهضة بركان الكرة برأسه صوب المرمى، لكن المدافع نفسه سدد الكرة برأسه دون مضايقة من حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد.

وأكد أن سيف الجزيري عندما سجل هدف الزمالك وجد مضايقة من مدافع نهضة بركان وحاول معها الحارس المغربي.

وشدد "عرابي" على محمد عواد حارس متميز ومن أفضل الحراس في مصر بصرف النظر عن الأخطاء التي تقع أحيانا من حراس المرمى.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين على أن يستأنف الفريق تدريباته غد الثلاثاء استعدادا لمواجهة الترجي التونسي القادمة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء ذلك وفقاً للبرنامج الذي وضعه كولرلتدريب الفريق حتى موعد السفر إلى تونس استعدادًا لمواجهة الترجي والذي بدأ بالتدريبات أمس الأحد وحصل الفريق علي راحة اليوم الإثنين، ثم يعاود التدريبات غداً الثلاثاء في السادسة مساء.

ويختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته يوم الأربعاء في الرابعة عصرا ويتوجه بعدها إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة المتوجه إلى تونس في الثامنة مساء.