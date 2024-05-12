الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

نادر السيد: جوميز مقنع للجماهير واللاعبين.. و"عواد" يليق بالزمالك

نادر السيد
نادر السيد

أكد نادر السيد حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على صعوبة مباراة ناديه أمام نظيره نهضة بركان، في المباراة التي ستجمع بين الفارس الأبيض ونظيره المغربي، الليلة في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال السيد خلال تصريحات إذاعية: "البرتغالي جوزيه جوميز مدرب مُقنع ويمتلك سياسة خاصة، وأطالبه بغلق المساحات اليوم أمام نهضة بركان، وتحديدًا على حمزة موساوي الظهير الأيسر، وأن لا يرسل عرضيات لان عرضياته خطيرة جداً، ومن أخطر لاعبى نهضة بركان.

وتابع: "محمد عواد حارس مميز للغاية ويليق بنادي الزمالك، وأنا ضد فكرة أن تراجع مستوى الزمالك بسبب تواضع مستوى محمد عواد، وأتمنى ان لا تهتز شباك الزمالك في مباراة اليوم، وأن يعود الفريق من المغرب بنتيجة إيجابية، على أن يكون الحسم الأحد المقبل من ستاد القاهرة".

تلقى مسؤولو  بعثة نادي الزمالك  في المغرب تأكيدات من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحضور الجماهير لمباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بين الأبيض  ونهضة بركان بتذكرة المباراة فقط وفقاً لتعليمات السلطات الأمنية المغربية .

وقام مسؤولو الزمالك بتوفير تذاكر للجماهير المصرية في المغرب كي يتمكنوا من حضور اللقاء.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المغرب على الملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ووصلت أعداد من جماهير الزمالك إلى المغرب خلال الساعات القليلة الماضية لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراة نهضة بركان المرتقبة.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

الزمالك نهضة بركان نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الكونفدرالية الافريقية الكونفدرالية

الأكثر قراءة

وزير الخارجية الأمريكى: حماس بالآلاف وعادت للشمال.. وإسرائيل لا تملك خطة لمستقبل غزة

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

العين حق.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أصغر مربي نعام ببنها (صور)

ما أسوأ سيناريو قد يعيشه الزمالك فى المغرب؟

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ادعى الثأر لشرفه.. طبلية عشماوي تنتظر قاتل زوجته بسبب "الجمعية" بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

صور

تحفة معمارية.. مسجد ومقام السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمي

الفخّار المصري.. حرفة تقليدية تُقاوم الاندثار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب