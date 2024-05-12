نادر السيد: جوميز مقنع للجماهير واللاعبين.. و"عواد" يليق بالزمالك

أكد نادر السيد حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على صعوبة مباراة ناديه أمام نظيره نهضة بركان، في المباراة التي ستجمع بين الفارس الأبيض ونظيره المغربي، الليلة في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال السيد خلال تصريحات إذاعية: "البرتغالي جوزيه جوميز مدرب مُقنع ويمتلك سياسة خاصة، وأطالبه بغلق المساحات اليوم أمام نهضة بركان، وتحديدًا على حمزة موساوي الظهير الأيسر، وأن لا يرسل عرضيات لان عرضياته خطيرة جداً، ومن أخطر لاعبى نهضة بركان.

وتابع: "محمد عواد حارس مميز للغاية ويليق بنادي الزمالك، وأنا ضد فكرة أن تراجع مستوى الزمالك بسبب تواضع مستوى محمد عواد، وأتمنى ان لا تهتز شباك الزمالك في مباراة اليوم، وأن يعود الفريق من المغرب بنتيجة إيجابية، على أن يكون الحسم الأحد المقبل من ستاد القاهرة".

تلقى مسؤولو بعثة نادي الزمالك في المغرب تأكيدات من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحضور الجماهير لمباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بين الأبيض ونهضة بركان بتذكرة المباراة فقط وفقاً لتعليمات السلطات الأمنية المغربية .

وقام مسؤولو الزمالك بتوفير تذاكر للجماهير المصرية في المغرب كي يتمكنوا من حضور اللقاء.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المغرب على الملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ووصلت أعداد من جماهير الزمالك إلى المغرب خلال الساعات القليلة الماضية لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراة نهضة بركان المرتقبة.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا