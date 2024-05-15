الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رمضان صبحى يصدم الزمالك بقرار مهم فى مستقبله

رمضان صبحي
رمضان صبحي

حسم مسئولو نادي بيراميدز  ملف التجديد لرمضان صبحي لاعب الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة بعد الاتفاق على كل التفاصيل.

وينتهي عقد رمضان صبحي مع بيراميدز الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وأكد مصدر داخل بيراميدز أن رمضان صبحي اتفق مع ناديه على كل التفاصيل على التمديد لمدة 3 مواسم مقبلة.

وجاءت تلك الخطوة لتغلق الباب بشكل نهائي على الزمالك الذي كان يرغب في الحصول على خدمات اللاعب وشراء الفترة المتبقية من عقده نهاية الموسم.

ويعتبر رمضان صبحي أحد الأعمدة الأساسية بين صفوف بيراميدز ويعتمد عليه بشكل أساسي خاصة بعد رحيل عبدالله السعيد إلى صفوف نادي الزمالك في يناير الماضي.

وأبدى رمضان صبحي في وقت سابق رغبته وموافقته المبدئية على الانتقال إلى صفوف الزمالك قبل أن يُعدل قراره ويقرر البقاء مع بيراميدز وتمديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة وسط رفضه لرحيله والتمسك باستمراره.

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