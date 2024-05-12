الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

محاضرة للاعبى الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يلقي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين في الثانية والنصف عصر اليوم بتوقيت المغرب، الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مصر، استعداداً للقاء نهضة بركان في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب، العاشرة بتوقيت مصر على الملعب البلدي ببركان.

وسيشرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية والخططية للاعبين التي سيتم تنفيذها في مباراة اليوم، وسيعطي التعليمات الفنية الأخيرة للفريق.

وسيعلن المدير الفني عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الزمالك لقاء اليوم أمام نهضة بركان قبل التحرك إلى ملعب المباراة.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب سيقام يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التحرك من فندق الإقامة إلى الملعب البلدي  ببركان في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت المغرب، الثامنة إلا ربع بتوقيت مصر استعداداً لخوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وقام مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالتنسيق مع بعثة الزمالك في المغرب بشأن موعد التحرك إلى ملعب المباراة .

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على الملعب البلدي ببركان.

قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان في الكونفدرالية

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

جوزيه جوميز الزمالك نهضة بركان كاس الكونفدرالية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

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