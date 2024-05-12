عاجل| مصدر يكشف لـ«الدستور» تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان فى الكونفيدرالية

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمباراة نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء اليوم الأحد، في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التقسيمة التي أجراها البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق في المران الأخير، أمس السبت، ضمت كلًا من:

تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان المغربي

محمد عواد في حراسة المرمى.

عمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد وأحمد فتوح في خط الدفاع.

نبيل دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي وأحمد مصطفى زيزو في خط الوسط.

سيف الدين الجزيري وسامسون أكينيولا في الهجوم.

وحرص حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب، على عقد جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة بعد تناول وجبة العشاء بالأمس في حضور الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، والكابتن أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، والدكتور عبدالله جورج مستشار مجلس الإدارة، عبدالواحد السيد مدير الكرة وأعضاء الجهاز الفني.

كما حرص رئيس النادي على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة، وأكد على ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المقرر لها مساء اليوم الأحد.

وفي نفس الوقت، حرص كل من الدكتور حسام المندوه والكابتن أحمد سليمان والمستشار عبدالله جورج وعبدالواحد السيد مدير الكرة، على توجيه رسائل تحفيزية للاعبين، من أجل تقديم مباراة قوية أمام بطل المغرب وتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في الكونفيدرالية

ويحل الزمالك ضيفًا على نهضة بركان في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد، على الملعب "البلدي" في بركان، فيما تقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة يوم الأحد المقبل 19 مايو.