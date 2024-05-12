الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل| مصدر يكشف لـ«الدستور» تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان فى الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمباراة نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء اليوم الأحد، في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التقسيمة التي أجراها البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق في المران الأخير، أمس السبت، ضمت كلًا من:

تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان المغربي

محمد عواد في حراسة المرمى.

عمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد وأحمد فتوح في خط الدفاع.

نبيل دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي وأحمد مصطفى زيزو في خط الوسط.

سيف الدين الجزيري  وسامسون أكينيولا في الهجوم.

وحرص حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب، على عقد جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة بعد تناول وجبة العشاء بالأمس في حضور الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، والكابتن أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، والدكتور عبدالله جورج مستشار مجلس الإدارة، عبدالواحد السيد مدير الكرة وأعضاء الجهاز الفني.

كما حرص رئيس النادي على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة، وأكد على ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المقرر لها مساء اليوم الأحد.

وفي نفس الوقت، حرص كل من الدكتور حسام المندوه والكابتن أحمد سليمان والمستشار عبدالله جورج وعبدالواحد السيد مدير الكرة، على توجيه رسائل تحفيزية للاعبين، من أجل تقديم مباراة قوية أمام بطل المغرب وتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في الكونفيدرالية

ويحل الزمالك ضيفًا على نهضة بركان في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد، على الملعب "البلدي" في بركان، فيما تقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة يوم الأحد المقبل 19 مايو.

الزمالك نهضة بركان الكونفدرالية تشكيل الزمالك جوزيه جوميز

الأكثر قراءة

عاجل| مصدر يكشف لـ«الدستور» تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان فى الكونفيدرالية

انخفاض جديد فى أسعار الحبوب والبقوليات فى الأسواق اليوم 12 مايو 2024

معلومات استخباراتية وخيام للنازحين.. عروض أمريكية سرية لإسرائيل لوقف الغزو البرى لرفح

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

مساجد جددها "البهرة" فى مصر.. أبرزها "الحسين" و"السيدة زينب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"