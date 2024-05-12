5 لاعبين يستهدفون إنجازًا تاريخيًا مع الزمالك في نهائى الكونفدرالية الأفريقية

يبحث خمسة لاعبين في الزمالك عن إنجاز تاريخي عندما يلتقي الفارس الأبيض مع نهضة بركان في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق محمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح ويوسف أوباما وأحمد مصطفى زيزو لقب الكونفدرالية الإفريقية مع الزمالك عام 2019 وسيتواجد أربعة منهم في مباراة الليلة بينما يغيب محمود حمدي الونش بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وفي حالة تتويج الزمالك بالنسخة الحالية سيصبح اللاعبون الخمسة هم أول من يحقق لقب الكونفدرالية مرتين من بين كل اللاعبين المصريين منذ انطلاق البطولة عام 1992.

ولعب يوسف أوباما دورا كبيرا في فوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية عام 2019 بتسجيل ثلاثة أهداف في مرمى اتحاد طنجة المغربي في مباراة العودة بدور الـ32 مكرر وفي مرمى بيترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الثالثة بدور المجموعات وفي مرمى جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة بدور المجموعات.

وسجل محمود علاء هدف الفوز على نهضة بركان في مباراة العودة بالدور النهائي التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية، وهدف آخر أمام جورماهيا في الجولة الخامسة بدور المجموعات، بينما لم يسجل أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وأحمد مصطفى زيزو أي هدف.

نتائج الزمالك في بطولة الكونفدرالية 2019

دور الـ 32

فاز الزمالك على القطن التشادي 7– صفر في مباراة الذهاب وخسر بهدفين نظيفين في مباراة العودة.

دور الـ 32 مكرر

تعادل الزمالك مع اتحاد طنجة المغربي بدون أهداف في مباراة الذهاب وفاز 3-1 في مباراة العودة.

دور المجموعات

خسر الزمالك أمام جورماهيا الكيني 2- 4 في الجولة الأولى وتعادل مع نصر حسين داي الجزائري 1-1 في الجولة الثانية وتعادل مع بيترو تلتيكو الأنجولي 1-1 في الجولة الثالثة ثم فاز على بيترو أتلتيكو في ملعبه بهدف في الجولة الرابعة وعلى جورماهيا برباعية نظيفة في الجولة الخامسة وتعادل مع نصر حسين داى بدون أهداف في الجولة السادسة.

الدور ربع النهائي

تعادل الزمالك مع حسنية أغادير المغربي بملعبه بدون أهداف في مباراة الذهاب وفاز بهدف دون رد في مباراة العودة.

الدور نصف النهائي

فاز الزمالك على النجم الساحلي بهدف نظيف في مباراة الذهاب وتعادل الفريقان بدون أهداف في مباراة العودة.

الدور النهائي

خسر الزمالك أمام نهضة بركان المغربي بهدف في مباراة الذهاب وفاز بهدف في مباراة العودة وفاز بركلات الترجيح.