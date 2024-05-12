الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

5 لاعبين يستهدفون إنجازًا تاريخيًا مع الزمالك في نهائى الكونفدرالية الأفريقية

الزمالك بطل الكونفدرالية
الزمالك بطل الكونفدرالية 2019

يبحث خمسة لاعبين في الزمالك عن إنجاز تاريخي عندما يلتقي الفارس الأبيض مع نهضة بركان في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق محمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح ويوسف أوباما وأحمد مصطفى زيزو لقب الكونفدرالية الإفريقية مع الزمالك عام 2019 وسيتواجد أربعة منهم في مباراة الليلة بينما يغيب محمود حمدي الونش بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وفي حالة تتويج الزمالك بالنسخة الحالية سيصبح اللاعبون الخمسة هم أول من يحقق لقب الكونفدرالية مرتين من بين كل اللاعبين المصريين منذ انطلاق البطولة عام 1992.

ولعب يوسف أوباما دورا كبيرا في فوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية عام 2019 بتسجيل ثلاثة أهداف في مرمى اتحاد طنجة المغربي في مباراة العودة بدور الـ32 مكرر وفي مرمى بيترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الثالثة بدور المجموعات وفي مرمى جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة بدور المجموعات.

وسجل محمود علاء هدف الفوز على نهضة بركان في مباراة العودة بالدور النهائي التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية، وهدف آخر أمام جورماهيا في الجولة الخامسة بدور المجموعات، بينما لم يسجل أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وأحمد مصطفى زيزو أي هدف.

نتائج الزمالك في بطولة الكونفدرالية 2019 

دور الـ 32

فاز الزمالك على القطن التشادي 7– صفر في مباراة الذهاب وخسر بهدفين نظيفين في مباراة العودة.

دور الـ 32 مكرر

تعادل الزمالك مع اتحاد طنجة المغربي بدون أهداف في مباراة الذهاب وفاز 3-1 في مباراة العودة.

دور المجموعات

خسر الزمالك أمام جورماهيا الكيني 2- 4 في الجولة الأولى وتعادل مع نصر حسين داي الجزائري 1-1 في الجولة الثانية وتعادل مع بيترو تلتيكو الأنجولي 1-1 في الجولة الثالثة ثم فاز على بيترو أتلتيكو في ملعبه بهدف في الجولة الرابعة وعلى جورماهيا برباعية نظيفة في الجولة الخامسة وتعادل مع نصر حسين داى بدون أهداف في الجولة السادسة.

الدور ربع النهائي

تعادل الزمالك مع حسنية أغادير المغربي بملعبه بدون أهداف في مباراة الذهاب وفاز بهدف دون رد في مباراة العودة.

الدور نصف النهائي

فاز الزمالك على النجم الساحلي بهدف نظيف في مباراة الذهاب وتعادل الفريقان بدون أهداف في مباراة العودة.

الدور النهائي

خسر الزمالك أمام نهضة بركان المغربي بهدف في مباراة الذهاب وفاز بهدف في مباراة العودة وفاز بركلات الترجيح.

الزمالك نهضة بركان الكونفدرالية الكونفدرالية الافريقية محمود علاء

مواد متعلقة

خلال 11 مواجهة.. ماذا يفعل الزمالك ضد أندية المغرب بملاعبها بالبطولات الإفريقية؟

جوميز: الزمالك نادٍ كبير وفرصة الفوز بالألقاب لا تقاوم.. و"صلاح" قدوة للأطفال

مصدر يكشف لـ«الدستور» تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان فى الكونفيدرالية

الأكثر قراءة

تحسين خدمات النقل العام بالقاهرة.. موعد بدء التشغيل التجريبى لـ5 محطات مترو جديدة

مصدر يكشف لـ«الدستور» تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان فى الكونفيدرالية

"الطريقة الأكبرية": تطوير مساجد آل البيت يساهم فى نشر الوسطية.. ونشكر الرئيس السيسى

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

"الداخلية" تعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن 2024.. موعد التقدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

صور

مسجد السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمى

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب