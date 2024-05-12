جوميز: الزمالك نادٍ ضخم وفرصة الفوز بالألقاب لا تقاوم.. و"صلاح" قدوة للأطفال

تحدث البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الحالي لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، بشكل مستفاض عن فترته مع الفارس الأبيض، واقترابه من حسم أول ألقابه مع النادي، وعن الحياة في مصر بشكل عام.

وأجرى جوميز حوارًا مع صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية والذي تحدث فيها عن العديد من الأشياء أبرزها التدريب في مصر ونهائي الكونفدرالية والديربي ومحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

جوميز يتحدث عن تدريب الزمالك

وبدأ جوميز حوار قائلًا: “كيف يمكنني رفض تدريب الزمالك، فهو ناد يمكنك الفوز معه بالألقاب، نادي ضخم، ومشجعوه عاطفيين للغاية”.

وأضاف: “لقد عمل الكثير من المدربين البرتغاليين في مصر، وتحدثت مع العديد منهم قبل مجيئي إلى هنا، كان جيسوالدو فيريرو ناجحًا هنا، وجايمي باتشيكو أيضًا ولأنني أعرف مدربين كانوا في مصر، فأنا أعرف مدى أهمية ناد مثل الزمالك”.

وتابع جوميز: “يمكن للمدربين البرتغاليين مساعدة اللاعبين الجيدين هنا على أن يكونوا أكثر تنظيماً من الناحية التكتيكية، ويشعرون كما شعرت، من المستحيل أن تذهب إلى الملعب هنا ولا تشعر بمدى خصوصيته مع كل شغف الجماهير، العمل هنا يمثل تحديًا كبيرًا، هناك الكثير من الضغط كل يوم”.

وأكمل: “عندما نفوز، يكون الناس سعداء ويظهرون ذلك وعندما لا نفوز، لا يكون الناس سعداء ويظهرون ذلك، الزمالك ليس كبيرًا في مصر وإفريقيا فحسب، بل في الشرق الأوسط كله أيضًا، تجد مؤيدين في الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ودول أخرى، إنه ناد مثير للاهتمام للعمل فيه.”.

وواصل: “بالإضافة إلى كونه ناديًا كبيرًا، فإن الزمالك يعاني أيضًا من الكثير من المشاكل خارج الملعب، ويحاول المجلس الجديد إصلاح هذه الأمور لكن شعوري الرئيسي هو شغف الناس بهذا النادي”.

وأردف: المصريون أقوياء جسديًا، يقدر المشجعون اللاعبين ذوي المستوى العالي من المهارات الفنية، إذا كنت قادرًا على المراوغة أو القيام بتمريرات أساسية أو تسجيل الركلات الحرة، فإن المشجعين يصنعون منك نجمًا كبيرًا قبل المباريات، يقوم المشجعون باستدعاء اللاعبين أثناء عمليات الإحماء. يجب على اللاعبين التوقف عن التدريبات والذهاب إلى الجماهير، إنه أمر رائع. هناك إمكانات كبيرة لنمو كرة القدم المصرية".

جوميز يتحدث عن الديربي مع الأهلي

وتحدث جوزيه عن الديربي أمام الغريم وقال: “لقد لعبنا ضدهم مؤخرًا ولا أعتقد أن الناس يفهمون مدى أهمية هذه المباراة، أنا متأكد من أن كلا الناديين لديهما مشجعين يفضلون خسارة لقب الدوري بدلاً من خسارة المباريات أمام الفريق الآخر، مشجعو الزمالك الذين يفضلون خسارة لقب الدوري لكنهم يفوزون على الأهلي إنه لقب دوري آخر”.

وأضاف: “نعم، فزنا بهدف الفوز بعد 88 دقيقة لقد كانت مباراة رائعة، وشهدت العديد من الفرص بالقرب من المرمى، الملعب لم يكن ممتلئا، المباراة بين هذين الفريقين هي مباراة خاصة، وهي مليئة بالمشاعر بنسبة 100% من الجميع، إنها لحظة سحرية في كرة القدم”.

مدرب الزمالك يتحدث عن نهائي الكونفيدرالية

وقال: “لديهم (أي نهضة بركان المغربي) لاعبون سريعون وفنيون، ومهارات جيدة لديهم مدرب تونسي (معين الشعباني) لديه طريقة مثيرة للغاية لإعداد لعبتهم الهجومية، إنهم يحبون لعب كرة قدم جيدة، ولا يكتفون بالركل والركض، بل يحبون لعب مباراة واحد ضد واحد مع الأجنحة والظهير”.

وأضاف: “حتى لاعبي الوسط يشغلون المساحات التي تركها لهم المهاجمون والأجنحة، كما أنهم أقوياء في الركلات الثابتة لدينا المكونات اللازمة لمباراة جيدة جدًا، آمل أن نتمكن من إيقاف الطريقة التي يحبون اللعب بها وأن نستفيد أيضًا من نقاط ضعفهم لأنهم بالطبع لديهم بعض منها”.

وأتم حواره بالحديث عن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني: “إنه نجم كبير جدًا ترى وجهه في الإعلانات في كل مكان، إنه مثال يحتذى به للأطفال في أكاديميات كرة القدم حتى يصبحوا نجومًا في المستقبل”.