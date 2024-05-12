خلال 11 مواجهة.. ماذا يفعل الزمالك ضد أندية المغرب بملاعبها بالبطولات الإفريقية؟

خاض فريق كرة القدم بنادي الزمالك، 11 مباراة أمام أندية المغرب بملاعبها في البطولات الإفريقية حقق خلالها الفارس الأبيض ثلاثة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر في مثلها، وسجل لاعبو الفارس الأبيض 11 هدفا ودخل مرماهم 14 هدفا وكانت النتائج كما يلي..

1985.. خسر الزمالك أمام الجيش الملكي بهدف دون رد في مباراة العودة بالدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

1996.. تعادل الزمالك مع المكناسي 2-2 في مباراة الذهاب بدور الثمانية في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري وسجل طارق مصطفى وأيمن منصور هدفي الزمالك.

2002.. تعادل الزمالك مع الرجاء بدون أهداف في مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

2012.. فاز الزمالك على المغرب الفاسي بهدفين نظيفين سجلهما أحمد حسن وأحمد جعفر في مباراة الذهاب بدور الـ 16 في دوري أبطال أفريقيا.

2015.. فاز الزمالك على الفتح الرباطي 3-2 في مباراة العودة بدور الـ 16 في بطولة الكونفدرالية وسجل الأهداف باسم مرسي وعمر جابر وحازم إمام.

2016.. خسر الزمالك أمام الوداد 2-5 في مباراة العودة بالدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا وسجل هدفي الزمالك باسم مرسي والنيجيري ستانلي.

موسم 2018 – 2019 تعادل الزمالك مع اتحاد طنجة بدون أهداف في مباراة الذهاب بدور ال32 "مكرر" في بطولة الكونفدرالية.

موسم 2018 – 2019 تعادل الزمالك مع حسنية أغادير بدون أهداف في مباراة الذهاب بالدور ربع النهائي في بطولة الكونفدرالية.

مباراة الزمالك وحسنية أغادير عام 2019

موسم 2018 – 2019 خسر الزمالك أمام نهضة بركان بهدف دون رد في مباراة الذهاب بنهائي بطولة الكونفدرالية.

موسم 2019 – 2020.. فاز الزمالك على الرجاء بهدف سجله المغربي أشرف بن شرقي في مباراة الذهاب بالدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

موسم 2021 – 2022.. خسر الزمالك أمام الوداد 1-3 في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وسجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك.