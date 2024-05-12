حشد جماهيرى لـ"الزمالك" فى المغرب قبل لقاء نهضة بركان بنهائى الكونفدرالية

وصل خلال الساعات الماضية 300 مشجع من جماهير نادي الزمالك إلى المغرب لدعم ومساندة الفريق في مواجهة نهضة بركان المغربي مساء اليوم الأحد في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وشهد الاجتماع الفني للمباراة في الساعات الماضية الاتفاق على حجز مدرج لجماهير الزمالك لحضور اللقاء على أن تكون المعاملة بالمثل لجماهير نهضة بركان في لقاء الإياب على ستاد القاهرة.

وحرص مسئولو الزمالك في المغرب على تذليل كل العقبات أمام الجماهير منذ وصولهم والاطمئنان عليهم.

وطلب البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك التحرك مبكرا لملعب مباراة نهضة بركان اليوم لإزالة الضغوطات من اللاعبين.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خلال مران أمس السبت، الذي أقيم على الملعب البلدي ببركان، استعداداً لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية استعداداً للقاء اليوم، وحرص لجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء.

وبعد ذلك خاض لاعبو الزمالك تقسيمة القوية قوية في ختام مران الأمس لتطبيق ما تم تنفيذه في الفقرة الفنية.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء اليوم الأحد بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وحرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب على عقد جلسة مع اللاعبين، في فندق الإقامة بعد تناول وجبة العشاء في حضور الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق والكابتن أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة عبد الواحد السيد مدير الكرة وأعضاء الجهاز الفني.

وحرص رئيس النادي على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة وأكد على ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المقرر لها مساء اليوم الأحد.

وفي نفس الوقت حرص كل من الدكتور حسام المندوه والكابتن أحمد سليمان والمستشار عبد الله جورج وعبد الواحد السيد مدير الكرة على توجيه رسائل تحفيزيه للاعبين من أجل تقديم مباراة قوية أمام بطل المغرب وتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم.