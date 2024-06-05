عاجل| غرة شهر ذى الحجة.. دار الإفتاء تعلن موعده بعد صلاة المغرب غدًا

تعلن دار الإفتاء غدًا الخميس الموافق 6 يونيو 2024، موعد غرة شهر ذي الحجة، أول أيام شهر الحج، وذلك بعد صلاة المغرب، على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، وتستعد الأمة الإسلامية لاستقبال شهر ذي الحجة، الذي يبدأ فيه المسلمون الاستعداد لأداء مناسك الحج، ويُعد فرصة عظيمة للعبادة والتقرب إلى الله تعالى.

ملامح غرة ذي الحجة

يوم هام: غرة ذي الحجة هي بداية أحد أهم الأشهر الهجرية، حيث إن ذي الحجة هو الشهر الثاني عشر والأخير في السنة الهجرية، وهو شهر ذو مكانة عظيمة بسبب ما يحتويه من مناسبات دينية مهمة.

غرة ذي الحجة هي بداية أحد أهم الأشهر الهجرية، حيث إن ذي الحجة هو الشهر الثاني عشر والأخير في السنة الهجرية، وهو شهر ذو مكانة عظيمة بسبب ما يحتويه من مناسبات دينية مهمة. بداية العشر الأوائل: مع بداية غرة ذي الحجة، يبدأ المسلمون في التحضير لأداء مناسك الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، الذي يتوافد إليه المسلمون من شتى بقاع الأرض لأداء فريضة الحج في مكة المكرمة.

مع بداية غرة ذي الحجة، يبدأ المسلمون في التحضير لأداء مناسك الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، الذي يتوافد إليه المسلمون من شتى بقاع الأرض لأداء فريضة الحج في مكة المكرمة. فرصة للعبادة: هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة تُعد من أفضل أيام العام للعمل الصالح والعبادة، إذ يُستحب فيها الصيام، الذكر، الدعاء، والصدقة.

هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة تُعد من أفضل أيام العام للعمل الصالح والعبادة، إذ يُستحب فيها الصيام، الذكر، الدعاء، والصدقة. فضل عظيم: فضل هذه الأيام شرحه الحديث النبوي الذي جاء فيه: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام"، يعني العشر من ذي الحجة (رواه البخاري).

فضل هذه الأيام شرحه الحديث النبوي الذي جاء فيه: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام"، يعني العشر من ذي الحجة (رواه البخاري). بركات ورحمات: تمثل غرة ذي الحجة بداية فترة زمنية مليئة بالبركات والرحمات، تجعل المسلمين يتجهون بأفئدتهم نحو الله، يعمقون علاقاتهم الروحية ويجددون نواياهم بالتقرب إلى الله بالطاعات والعبادات المختلفة.

الحج

أدعية غرة ذي الحجة

من الأدعية المأثورة من القرآن الكريم التي يحسن الدعاء بها في غرة شهر ذي الحجة وما تلاها من أيام: