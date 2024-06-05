الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل| غرة شهر ذى الحجة.. دار الإفتاء تعلن موعده بعد صلاة المغرب غدًا

الحج
الحج

تعلن دار الإفتاء غدًا الخميس الموافق 6 يونيو 2024، موعد غرة شهر ذي الحجة، أول أيام شهر الحج، وذلك بعد صلاة المغرب، على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، وتستعد الأمة الإسلامية لاستقبال  شهر ذي الحجة، الذي يبدأ فيه المسلمون الاستعداد لأداء مناسك الحج، ويُعد فرصة عظيمة للعبادة والتقرب إلى الله تعالى.

ملامح غرة ذي الحجة

  • يوم هام: غرة ذي الحجة هي بداية أحد أهم الأشهر الهجرية، حيث إن ذي الحجة هو الشهر الثاني عشر والأخير في السنة الهجرية، وهو شهر ذو مكانة عظيمة بسبب ما يحتويه من مناسبات دينية مهمة.
  • بداية العشر الأوائل: مع بداية غرة ذي الحجة، يبدأ المسلمون في التحضير لأداء مناسك الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، الذي يتوافد إليه المسلمون من شتى بقاع الأرض لأداء فريضة الحج في مكة المكرمة.
  • فرصة للعبادة: هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة تُعد من أفضل أيام العام للعمل الصالح والعبادة، إذ يُستحب فيها الصيام، الذكر، الدعاء، والصدقة.
  • فضل عظيم: فضل هذه الأيام شرحه الحديث النبوي الذي جاء فيه: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام"، يعني العشر من ذي الحجة (رواه البخاري).
  • بركات ورحمات: تمثل غرة ذي الحجة بداية فترة زمنية مليئة بالبركات والرحمات، تجعل المسلمين يتجهون بأفئدتهم نحو الله، يعمقون علاقاتهم الروحية ويجددون نواياهم بالتقرب إلى الله بالطاعات والعبادات المختلفة.
الحج 

أدعية غرة ذي الحجة

من الأدعية المأثورة من القرآن الكريم التي يحسن الدعاء بها في غرة شهر ذي الحجة وما تلاها من أيام:

  1. رَبَّنَا اغفِر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِلمُؤمِنينَ يَومَ يَقومُ الحِسابُ
  2. رَبِّ اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتي رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ
  3. رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
  4. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
  5. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ*
  6. **رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّن الخاسرين.
مناسك الحج أداء مناسك الحج دار الافتاء المصرية دار الافتاء أول أيام شهر الحج ذي الحجة صلاة المغرب غرة شهر ذي الحجة عاجل المغرب

مواد متعلقة

يستمر لـ100 يوم.. الأزهر يُطلق "المشروع القرآني الصيفي"

هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة بنيتين؟.. دار الإفتاء توضح الحكم

شيخ الأزهر: الوافدون من إندونيسيا للدراسة طلاب علم بدرجة امتياز

رئيس مصلحة الدولة الصينية للشئون الدينية يشيد برؤية الرئيس السيسي للحضارة الإنسانية

مرصد الأزهر: تصاعد العمليات الإرهابية في غرب إفريقيا بنسبة 60% خلال مايو

أول تعليق من دار الإفتاء على إعلانات ذبح الأضاحى فى إفريقيا

موعد بداية صيام التسع الأوائل من ذو الحجة 2024

رئيس المعاهد الأزهرية يطمئن على طلاب الشهادة الثانوية بمستشفى 57357

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| غرة شهر ذى الحجة.. دار الإفتاء تعلن موعده بعد صلاة المغرب غدًا

إطلاق نار قرب السفارة الأمريكية فى بيروت.. والجيش اللبنانى يكشف جنسية مطلق الرصاص

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

صور

استعدادات أسواق الأغنام لأضاحى العيد

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة مدوية.. حملة على "إكس" تكشف سيطرة الموساد على بيانات المستخدمين

إسرائيل تعلن إصابة 9 جنود في انفجار بقاعدة تسائليم العسكرية بصحراء النقب

الهدنة هى الحل لإنقاذهم.. مقتل محتجزين جدد فى غزة يُصعّد الغضب ضد نتنياهو