الزمالك يتحدى نهضة بركان المغربى وسط جماهيره فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

يحل الزمالك ضيفا على فريق نهضة بركان المغربي في العاشرة مساء اليوم الأحد، بالملعب البلدي بمدينة بركان في مباراة الذهاب بنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وما أشبه الليلة بالبارحة فالزمالك الذي خاض مباراة الذهاب أمام نفس الفريق في نهائي 2019 بدون حارسه الأساسي محمود جنش يعاني من غياب عدد كبير من اللاعبين في مباراة الليلة أمثال مصطفى الزناري وشيكابالا ومصطفى شلبي للإصابة وناصر ماهر وعبدالله السعيد وسيف فاروق جعفرلعدم قيدهم في القائمة الأفريقية.

تغيير طريقة اللعب بسبب الغيابات

الغيابات وحساسية المباراة ستكون سببا في تخلي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك عن طريقته المفضلة 4-1-4-1 لأنه في غياب شيكابالا وناصر ماهر ومصطفى شلبي هناك نقصا في الأوراق الهجومية خاصة في مركز الجناح الأيسر لذلك سيلعب الزمالك بطريقة 4- 2- 3- 1 وسيدفع جوزيه جوميز بمحمد شحاتة أو زياد كمال في الوسط بجوار نبيل عماد دونجا والاعتماد في الخط الهجومي على أحمد سيد زيزو وأحمد حمدي وسيف الجزيري ولاخلاف على وجود محمد عواد في حراسة المرمى وعمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وأحمد أبوالفتوح في الدفاع.

ويفاضل جوزيه جوميز بين السنغالي إبراهيم نداى وسيد عبدالله نيمار للدافع بأحدهما في مركز الجناح الأيسر وأدى الزمالك تدريبه الأخير أمس بالملعب البلدى في بركان وركز خلاله الجهاز الفني على طريقة اللعب والتشكيل الذي سيبدأ المباراة وأطمئن على استيعاب اللاعبين للواجبات التي تم تكليفهم بها بعد دراسة نهضة بركان جيدا.

وكعادة جوزيه جوميز لن يلجأ للدفاع لكنه سيعمل على فرض أسلوب اللعب على الفريق المغربي وتنفيذ الضغط المبكر على لاعبيه لحرمانهم من بناء الهجمات بشكل جيد .

نهضة بركان يبجث عن انجاز تاريخي

في المقابل يحتل نهضة بركان بقيادة مدربه التونسي معين الشعباني المركز الثالث في الدوري المغربي برصيد 46 نقطة من 26 مباراة بفارق 18 نقطة عن الجيش الملكي المتصدر و14 نقطة عن الرجاء الذي يحتل المركز الثاني وحقق نهضة بركان 12 انتصارا وتعادل عشر مرات وخسر أربع مباريات وسجل 33 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا وفاز في أخر مبارياته المغرب التطواني 3-2.

ويسعى نهضة بركان لتحقيق انجاز تاريخي بالفوز ببطولة الكونفدرالية للمرة الثالثة بنظامها الجديد ومعادلة رقم الصفاقس التونسي وسبق للفريق المغربي تحقيق اللقب عامى 2020 على حساب بيراميدز و2022 ضد أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ليكون أول نادي مغربي يحقق هذا الانجاز.

يدير المباراة طاقم تحكيم من كينيا بقيادة بيتر واويرو كاماكو ويساعده جيلبرت كيبوكيتش وستيفن إليزار أونيانجو ومعهم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكما رابعا والتونسي هيثم قيراط حكم فيديو والجنوب إفريقي توم أبونجيل مساعد أول لحكم الفيديو والزامبية ديانا شيكوتيشا مساعد ثان لحكم الفيديو.