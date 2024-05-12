تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية 2024

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، في ذهاب المباراة النهائية من المسابقة الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة نارية ضد نظيره نهضة بركان المغربي، بالملعب البلدي بمدينة بركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية

من المرجح أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط وسط الملعب: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - أحمد سيد زيزو – سامسون أكينيولا.

وفي خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

غيابات الزمالك أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية

ويفتقد فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لخدمات عددًا من نجومه، مثل: محمود شيكابالا وناصر ماهر ومصطفى شلبي.

حكم مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

يدير مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، طاقم تحكيم من كينيا بقيادة بيتر واويرو كاماكو، ويساعده كلًا من جيلبرت كيبوكيتش وستيفن إليزار أونيانجو، ومعهم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكمًا رابعًا.

بالإضافة إلى التونسي هيثم قيراط حكم فيديو، والجنوب إفريقي توم أبونجيل مساعدًا أول لحكم الفيديو، والزامبية ديانا شيكوتيشا مساعدًا ثانيًا لحكم الفيديو.

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