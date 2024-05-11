السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي وبلدية المحلة في الدوري

الأهلي
الأهلي

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الجولة 22 من بطولة الدوري وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

شهدت الدقيقة الثانية، رأسية ضعيفة من إينوك بنجامين تولا لاعب بلدية المحلة من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة لحارس الأهلي مصطفى شوبير.

في الدقيقة الرابعة، ركلة حرة للأهلي في منتصف ملعب بلدية المحلة بعد إعاقة من محمد رجب لمحاولة مرور محمود كهربا.

في الدقيقة الخامسة، تسديدة من إمام عاشور لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

كرة عرضية من أحمد رضا لاعب بلدية المحلة من جهة اليسار حاول مصطفى شوبير الإمساك بها ولكنها ارتطمت بيديه ومرت لركلة ركنية من جهة اليمين.

نفذت الركلة الحرة بعرضية من رضا سليم إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود كهربا بتسديدة ضعيفة وصلت سهلة لحارس البلدية أحمد حسين.

الأهلي أهدر فرصة هدف في الدقيقة 27 بعد تمريرة من كهربا إلى بيرسي تاو الذي سدد الكرة رائعة بقدمه اليسرى أبعدها حارس البلدية أحمد حسين إلى ركلة ركنية.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول.‏

خط الوسط:‏ أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم:‏ محمود كهربا وبيرسي تاو ورضا سليم.

وجاء تشكيل بلدية المحلة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: هشام حافظ – نور الزمان الزموري – محمد رجب - أحمد رضا

خط الوسط: إينوك بنيامين – مؤمن راضي – ماجد هاني

خط الهجوم: أحمد عتمان - وحيد محسن – محمد أميسي

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد: ماهر إبراهيم – محمد صابر – إيمانويل إيهيزو – إسلام مروزق – السيد عوض – موسى أفريم – كريم ممدوح – حسام حسن – إبراهيم شتا

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