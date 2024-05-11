مواعيد مباريات اليوم السبت 11-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة في دوري نايل، بجانب مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد ضد غرناطة في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة:-

- مباراة المقاولون ضد الاتحاد السكندري: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

- مباراة المصري البورسعيدي ضد بيراميدز: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD

- مباراة بلدية المحلة ضد الأهلي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

- مباراة يوكوهاما إف مارينوس ضد العين الإماراتي: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة فولهام ضد مانشستر سيتي: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة بورنموث ضد برينتفورد: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة إيفرتون ضد شيفلد يونايتد: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة نيوكاسل يونايتد ضد برايتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة توتنهام هوتسبير ضد بيرنلي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة وست هام يونايتد ضد لوتون تاون: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة وولفرهامبتون ضد كريستال بالاس: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة نوتينجهام فورست ضد تشيلسي: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة ريال مايوركا ضد لاس بالماس: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة فياريال ضد إشبيلية: في الساعة الخامسة والربع مساءً.

- مباراة غرناطة ضد ريال مدريد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة أتلتيك بيلباو ضد أوساسونا: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

- مباراة نابولي ضد بولونيا: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة ميلان ضد كالياري: في الساةعة العاشرة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- مباراة لايبزيج ضد فيردر بريمن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة فرايبورج ضد هايدنهايم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد آينتراخت فرانكفورت: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة كولن ضد يونيون برلين: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة ماينز 05 ضد بوروسيا دورتموند: في الساعة السابعة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

- مباراة الهلال ضد الحزم: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 SD

- مباراة الرائد ضد الطائي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC EXTRA 1 HD

- مباراة الشباب ضد الأهلي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بلدية المحلة في دوري نايل

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره بلدية المحلة، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات بطولة دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام نهضة بركان في كأس الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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