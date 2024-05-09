الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يُثير أزمة "نادى القرن" من جديد أثناء السفر للمغرب

تيشيرت الزمالك
تيشيرت الزمالك

ارتدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تيشيرت مميزا عند التوجه إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان في كأس الكونفيدرالية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب "البلدي" في المغرب، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الزمالك يرتدي تيشيرت مميزا قبل مواجهة نهضة بركان

وارتدى لاعبو الزمالك أثناء سفرهم إلى المغرب، قميصًا يحمل جملة "most titled in the 20th century"، والتي تعني "النادي الأكثر ألقابًا قارية في القرن العشرين".

تيشيرت الزمالك

وغادر لاعبو الزمالك، صباح اليوم الخميس، بطائرة خاصة إلى المغرب، حيث يترأس بعثة النادي الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ويرافقه كل من الدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق، أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

 

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قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة نهضة بركان

وكان البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، قد أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة نهضة بركان في كأس الكونفيدرالية، وذلك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

في خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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