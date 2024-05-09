الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-5-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-5-2024 والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة باير ليفركوزن ضد روما، ومباراة أتلاتنا ضد مارسيليا في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، بينما يلتقي أولمبياكوس نظيره أستون فيلا في دوري المؤتمر الأوروبي.

بالإضافة إلى مباراة الإسماعيلي ضد الداخلية، ومباراة سموحة ضد زد إف سي في دوري نايل.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة الإسماعيلي ضد الداخلية: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

- مباراة سموحة ضد زد إف سي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

- مباراة أتالانتا الإيطالي ضد مارسيليا الفرنسي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3

- مباراة باير ليفركوزن الألماني ضد روما الإيطالي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

- مباراة أولمبياكوس الألماني ضد أستون فيلا الإنجليزي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 4.

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سموحة "المنتشي" يستضيف زد إف سي الجريح في دوري نايل

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دوري نايل.. صحوة الإسماعيلي تصطدم برغبة الداخلية في الابتعاد عن المركز الأخير

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة 

- مباراة الفيحاء ضد الفتح: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة  SSC1 HD

- مباراة الرياض ضد التعاون: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة  SSC1 HD

- مباراة الأخدود ضد النصر: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة  SSC1 HD

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بلدية المحلة في دوري نايل

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره بلدية المحلة، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات بطولة دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام نهضة بركان في كأس الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة دوري نايل الدوري الاوروبي دوري المؤتمر الأوروبي الدوري السعودي موعد مباراة الأهلى القادمة موعد مباراة الزمالك القادمة

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