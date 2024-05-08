موعد مباراة ليفربول القادمة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

موعد مباراة ليفربول القادمة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، في الجولة 37 من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول القادمة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول القادمة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب "فيلا بارك".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول القادمة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تُذاع مباراة ليفربول القادمة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports.

ليفربول في مهمة جديدة أمام أستون فيلا

ويسعى فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات، في محاولة لخطف وصافة الدوري الإنجليزي على الأقل، بعد تضاؤل فرص التتويج بلقب البريميرليج لهذا الموسم.

ويخوض محمد صلاح ورفاقه مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما حققوا فوزًا كبيرًا على توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-2، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وشهدت هذه المباراة تألق محمد صلاح أمام توتنهام، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، ليُحقق أرقام قياسية جديدة في مسيرته الكروية.

في المقابل، يرغب فريق أستون فيلا في تحقيق نتيجة إيجابية أيضًا، من أجل الحفاظ على مكانه في المربع الذهبي، والمؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

ويدخل فريق أستون فيلا هذا اللقاء المرتقب وسط معنويات منخفضة، بعد الخسارة أمام برايتون بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، متفوقًا على أستون فيلا صاحب المركز الرابع برصيد 67 نقطة.