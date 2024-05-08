حكيم زياش يحسم موقفه النهائي بشأن العودة إلى تشيلسي

حسم النجم المغربي حكيم زياش، جناح جالطة سراي التركي، موقفه من العودة إلى صفوف تشيلسي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان حكيم زياش قد انضم إلى صفوف جالطة سراي على سبيل الإعارة في صيف 2023، قادمًا من تشيلسي، مقابل 40 مليون يورو.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للجناح المغربي، صاحب الـ31 عامًا، رفقة تشيلسي في 30 يونيو 2025.

حكيم زياش يحسم موقفه من العودة إلى تشيلسي

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن حكيم زياش لن يعود إلى تشيلسي مرة أخرى.

وأكد الصحفي "فابريزيو رومانو"، أن حكيم زياش سيستمر مع فريق جالطة سراي بشكل نهائي، من خلال دفع الشرط الإلزامي المُدرج في العقد.

وأضاف الصحفي، أن الشرط الإلزامي تم تفعيله وتوقيعه، كما تم إرساله إلى إدارة نادي تشيلسي.

أرقام حكيم زياش مع جالطة سراي وتشيلسي

وشارك حكيم زياش في 21 مباراة مع جالطة سراي، سجل خلالهم 8 أهداف، وقدم أربع تمريرات حاسمة.

بينما شارك حكيم زياش في 107 مباراة مع تشيلسي، سجل خلالهم 14 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق تشيلسي لمواجهة نظيره نوتينجهام فورست، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويتواجد فريق تشيلسي حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة.