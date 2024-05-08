تشكيل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ المتوقع اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

تشكيل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ المتوقع في دوري أبطال أوروبا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، في إياب الدور نصف النهائي من التشامبيونزليج.

تشكيل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ المتوقع في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره بايرن ميونخ الألماني على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المرجح أن يكون تشكيل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ المتوقع في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال – أوريلين تشواميني - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: إدواردو كامافينجا - توني كروس - فالفيردي - جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش - ماتياس دي ليخت - إيريك داير - نصير مزراوي.

خط وسط الملعب: ليون جورتسكا – لايمر - توماس مولر.

في خط الهجوم: هاري كين - جمال موسيالا - ليروي ساني.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "أليانز أرينا" في ألمانيا، كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تُذاع مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.