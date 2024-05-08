الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ريال مدريد وبايرن ميونخ.. ما لم يحدث منذ 51 عامًا

أياكس وريال مدريد
أياكس وريال مدريد

ساعيًا نحو اللقب الخامس عشر، يدخل  ريال مدريد مباراة بايرن ميونخ على أرضه ووسط ملعبه “سانتايجو برنابيو” في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وهو يمتلك سجل تاريخي رائع.

ربما تخونك الذاكرة عندما تحاول أن تتذكر متى خرج ريال مدريد على أرضه في لقاء مؤهل لنهائي أعرق البطولات الأوروبية.

ويمتلك الميرنجي سجل حديدي على أرضه ضد خصم الليلة البافاري، حيث لم يخسر ريال مدريد في آخر 7 مواجهات ضد بايرن ميونخ على ملعب سانتياجو برنابيو بواقع 6 انتصارات وتعادل وحيد.

وتعد مباراة اليوم المواجهة الـ28 بين الفريقين، إذ تواجها من قبل في 27 مباراة حقق ريال مدريد الفوز في 11 وتعادلا في 4 مواجهات بينما انتصر بايرن في 12 مباراة، ويأمل ريال مدريد في معادلة انتصارات بايرن ميونخ في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

ريال مدريد وبايرن ميونخ.. ما لم يحدث منذ 51 عامًا

وخلال مشواره بالبطولة تاريخيًا لم يعرف الريال التأهل من ملعبه لنهائي دوري أبطال أوروبا، إلا في ست مرات كانت أخرها في نسخة 2014-2015 عندما تعادل مع يوفنتوس وخرج بمجموع اللقاءين 3-2 لصالح اليوفي.

وودع ريال مدريد البطولة على أرضه على بعد خطوة من النهائي في أعوام 1967، 1972، 1986، 2011، 2012 و2014.

لكن الرقم الخيالي يأتي في نسخة 1972 والذي لم يحدث منذ 51 عامًا حيث كان أخر لقاء خسر فيه الريال على أرضه وودع البطولة هو أياكس الهولندي في إياب نصف نهائي بعدما خسر بهدف وودع بعد خسارته في الذهاب بنتيجة 2-1.

 

 

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