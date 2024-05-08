ريال مدريد يواجه بايرن ميونخ لحسم الطرف الثاني في نهائي أبطال أوروبا اليوم

يلتقي اليوم الأربعاء، فريق ريال مدريد الإسباني بنظيره بايرن ميونخ الألماني، في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو في تمام العاشرة مساءً.



وكان الفريقان تعادلا في مباراة الذهاب والتي احتضنها ملعب أليانز أرينا في الأسبوع الماضي، بهدفين لكل منهما.

معنويات مرتفعة للريال بعد حسم لقب الليجا

ويدخل ريال مدريد مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في حسم لقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه، ليتحول تركيز الفريق بأكمله على حسم التأهل لنهائي أبطال أوروبا، ويرغب في استغلال قوة جماهيره وملعبه في تحقيق الفوز من أجل قطع شوط في التأهل للمباراة النهائية، والاستمرار في مشوار استعادة اللقب الأوروبي والذي فشل الفريق في تحقيقه في نسخة العام الماضي، بينما يسعى بايرن ميونخ لمواصلة استفاقته في الموسم بعد خسارة لقب الدوري لصالح باير ليفركوزن، وتحقيق الانتصار وخوض نصف مشوار التأهل للمباراة النهائية للبطولة.

ويعقد بايرن ميونخ آماله على الانجليزي هاري كين، مهاجم وهداف الفريق، بعد الأداء الجيد الذي قدمه منذ بداية الموسم الجاري، وتصدره ترتيب هدافي البوندسليجا.

ويرغب هاري كين في هز شباك ريال مدريد والاستمرار في المنافسة على صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 8 أهداف حتى الآن، كان آخرها ركلة الجزاء التي سجلها في مرمى ريال مدريد بمباراة الذهاب.

ويعاني فريق بايرن ميونخ من الإصابات قبل مواجهة ريال مدريد، إذ يفتقد خدمات كلًا من: "كنجسلي كومان، بونا سار، ماتياس دي ليخت، جابريل ماروسيتش، كونراد لايمر، طارق بوشمان، ساشا بوي، رافائيل جيريرو"، فيما تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة إريك داير في المباراة.

ويستعيد ريال مدريد خدمات البلجيكي تيبو كورتوا، حارس الفريق، والذي عاد للمشاركة في المباريات بعد غيابه منذ بداية الموسم بسبب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، كما يعود داني كارفخال للفريق بعد قضائه عقوبة الإيقاف بسبب تراكم البطاقات، فيما يستمر غياب النمساوي ديفيد ألابا للإصابة.

وتعد مباراة اليوم المواجهة الـ28 بين الفريقين، إذ تواجها من قبل في 27 مباراة حقق ريال مدريد الفوز في 11 وتعادلا في 4 مواجهات بينما انتصر بايرن في 12 مباراة، ويأمل ريال مدريد في معادلة انتصارات بايرن ميونخ في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

ويدخل بايرن ميونخ مباراة اليوم على أمل إنهاء رقم سلبي له في مواجهاته ضد ريال مدريد، إذ لم ينجح في تحقيق الفوز في آخر 8 مباريات لعبها ضد الفريق الملكي وخسر 6 منها.



ويدير المباراة تحكيميًا البولندي سيمون مارشينياك، ويعاونه مواطنيه توماس ليستكيويتش، وآدم كوبسيك، فيما يتولى السلوفاكي إيفان كروزلياك مسئولية الحكم الرابع.

ويدير البولندي توماس كوياتوسكي غرفة تقنية الفيديو في مباراة اليوم، ويعاونه مواطنه بارتوس فرانكوسكي.