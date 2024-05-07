لو باريسيان: رحيل مبابي نهائي والكشف عن رقم قميصه في ريال مدريد

ما زال مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، يسيطر على ساحة الحديث عن الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وسبق أن أبلغ اللاعب إدارة النادي بأنه لن يفعل شرط تمديد العقد لموسم إضافي وسيرحل عن النادي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة لو باريسيان الفرنسية، فإن مبابي لن يستمر مع باريس سان جيرمان حتى في حالة تأهلهم لنهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرة إلى أن قراره بالرحيل نهائي ولا رجعة فيه.

ويلتقي اليوم باريس سان جيرمان مع نظيره بروسيا دورتموند في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت الصحيفة أن مبابي حسم أمر انضمامه لريال مدريد واتفق على كل التفاصيل الخاصة به، كما سيرتدي القميص رقم 10 مع النادي الملكي بداية من الموسم المقبل.

وفي حالة منح ريال مدريد القميص رقم 10 لكيليان مبابي سيعني هذا تأكد رحيل الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب الفريق، والذي يرتدي هذا القميص في الوقت الحالي.

وبدأ كيليان مبابي مسيرته ضمن صفوف نادي إيه إس بوندي للشباب، وانتقل منه لصفوف نادي كليرفونتين بنفس المرحلة العمرية في صيف 2011 وبعد موسمين انضم لشباب فريق موناكو في صيف 2013، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي الفرنسي في شتاء 2016، وتألق مع الفريق وجذب أنظار الأندية الأوروبية له، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 معارًا مع شرط شراء في نهاية الإعارة، فعّله باريس في صيف 2018 ليصبح لاعبًا للفريق بشكل نهائي.

كما بدأ تمثيل المنتخب الفرنسي الأول في 25 مارس 2017 وهو في سن الثامنة عشر و3 أشهر و5 أيام، وكانت أولى مبارياته أمام منتخب لوكسمبورج في تصفيات كأس العالم 2018 وانتصر المنتخب الفرنسي بثلاثة أهداف لهدف، ومنذ ذلك الحين لعب 75 مباراة وسجل 46 هدفًا وصنع 30 لزملائه.