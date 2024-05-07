الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

آخرهم المصري.. 4 أندية ممنوعة من القيد بأمر الفيفا

فيفا
فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد النادي المصري البورسعيدي لمدة 3 فترات متتالية بسبب مستحقات رامي البديوي، لاعبه السابق.

وتبلغ قيمة مستحقات "البديوي" لدى النادي المصري نصف مليون دولار، وحصل على حكم بأحقية غرامة على النادي قيمتها 560 ألف دولار بسبب فسخ النادي التعاقد من طرف واحد وهو النادي.

وتعاني الأندية المصرية من أزمة إيقاف القيد بسبب مسألة عدم سداد مستحقات اللاعبين الأجانب أو فسخ التعاقد من جانب واحد.

وانضم المصري البورسعيدي إلى قائمة الأندية المصرية الموقوف قيدها، وهي كالآتي: 

الزمالك.. خالد بوطيب وباتشيكو على الأبواب

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال شهر إبريل الماضية، أبلغه فيه بإيقافه من تسجيل لاعبين جدد لثلاث فترات انتقال مقبلة، بداية من 24 أبريل؛ بسبب المستحقات المتأخرة للاعبه السابق خالد بوطيب.

وسيتم رفع الإيقاف عن "بوطيب" حال سداد قيمة المستحقات المتأخرة له، والتي تبلغ قيمتها 2 مليون و400 ألف يورو.

وينتظر الزمالك البت في شكوى أخرى مقدمة من البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني السابق للفريق، بسبب مستحقاته المتأخرة، ومن المنتظر أن يتم الحكم له بتغريم الزمالك وإيقاف القيد لحين دفع الغرامة.

إيسترن كومباني.. 4 عقوبات

وتلقى نادي إيسترن كومباني قرارًا بإيقافه من قيد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك بسبب شكوى اللاعبين الأجانب الذين لعبوا للفريق بسبب عدم حصولهم على كامل مستحقاتهم.


أول قرار بإيقاف القيد لإيسترن كومباني كان في 12 يونيو 2023 لـ3 فترات، وفي نفس اليوم صدر قرار بإيقافه 3 فترات أخرى، ثم حصل النادي على عقوبة ثالثة في 28 نوفمبر 2023 بإيقاف القيد لـ3 فترات جديدة، ثم في 17 ديسمبر بنفس العقوبة.

حرس الحدود.. عقوبة وحيدة

تلقى فريق حرس الحدود قرارًا بإيقاف القيد لـ3 فترات في 9 نوفمبر 2023

مصر المقاصة.. 4 عقوبات


تلقى نادي مصر المقاصة 4 عقوبات لإيقاف القيد كانت الأولى في يوم 12 يونيو 2023 لـ3 فترات، وجاءت العقوبة الثانية في 11 ديسمبر من العام نفسه وقضت بحظر القيد حتى رفع الإيقاف، ثم في 14 من الشهر نفسه تم تأكيد العقوبة الثانية، وتكرر التأكيد عليها في 22 ديسمبر 2023.

الاتحاد الدولي لكرة القدم النادي المصرى المصرى البورسعيدى رامي البديوي إيقاف القيد

الأكثر قراءة

"الهدوء يسيطر على المشهد".. إكسترا نيوز تعرض صورًا مباشرة لرفح الفلسطينية

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

سدد 30 ألف جنيه وحلل مخدرات.. الإفراج عن عصام صاصا

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

بعد ظهورها معه في القسم.. سارة خليفة تكشف علاقتها بعصام صاصا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة