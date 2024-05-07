آخرهم المصري.. 4 أندية ممنوعة من القيد بأمر الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد النادي المصري البورسعيدي لمدة 3 فترات متتالية بسبب مستحقات رامي البديوي، لاعبه السابق.

وتبلغ قيمة مستحقات "البديوي" لدى النادي المصري نصف مليون دولار، وحصل على حكم بأحقية غرامة على النادي قيمتها 560 ألف دولار بسبب فسخ النادي التعاقد من طرف واحد وهو النادي.



وتعاني الأندية المصرية من أزمة إيقاف القيد بسبب مسألة عدم سداد مستحقات اللاعبين الأجانب أو فسخ التعاقد من جانب واحد.

وانضم المصري البورسعيدي إلى قائمة الأندية المصرية الموقوف قيدها، وهي كالآتي:

الزمالك.. خالد بوطيب وباتشيكو على الأبواب

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال شهر إبريل الماضية، أبلغه فيه بإيقافه من تسجيل لاعبين جدد لثلاث فترات انتقال مقبلة، بداية من 24 أبريل؛ بسبب المستحقات المتأخرة للاعبه السابق خالد بوطيب.

وسيتم رفع الإيقاف عن "بوطيب" حال سداد قيمة المستحقات المتأخرة له، والتي تبلغ قيمتها 2 مليون و400 ألف يورو.



وينتظر الزمالك البت في شكوى أخرى مقدمة من البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني السابق للفريق، بسبب مستحقاته المتأخرة، ومن المنتظر أن يتم الحكم له بتغريم الزمالك وإيقاف القيد لحين دفع الغرامة.

إيسترن كومباني.. 4 عقوبات

وتلقى نادي إيسترن كومباني قرارًا بإيقافه من قيد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك بسبب شكوى اللاعبين الأجانب الذين لعبوا للفريق بسبب عدم حصولهم على كامل مستحقاتهم.



أول قرار بإيقاف القيد لإيسترن كومباني كان في 12 يونيو 2023 لـ3 فترات، وفي نفس اليوم صدر قرار بإيقافه 3 فترات أخرى، ثم حصل النادي على عقوبة ثالثة في 28 نوفمبر 2023 بإيقاف القيد لـ3 فترات جديدة، ثم في 17 ديسمبر بنفس العقوبة.

حرس الحدود.. عقوبة وحيدة

تلقى فريق حرس الحدود قرارًا بإيقاف القيد لـ3 فترات في 9 نوفمبر 2023

مصر المقاصة.. 4 عقوبات



تلقى نادي مصر المقاصة 4 عقوبات لإيقاف القيد كانت الأولى في يوم 12 يونيو 2023 لـ3 فترات، وجاءت العقوبة الثانية في 11 ديسمبر من العام نفسه وقضت بحظر القيد حتى رفع الإيقاف، ثم في 14 من الشهر نفسه تم تأكيد العقوبة الثانية، وتكرر التأكيد عليها في 22 ديسمبر 2023.