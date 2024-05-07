فابريزو رومانو: تشيلسي يحدد 38 مليون استرليني لبيع لوكاكو

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي منفتحة على بيع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم الفريق المعار لنادي روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب "لوكاكو" ضمن صفوف روما منذ بداية الموسم الجاري، وشارك في 44 مباراة بمختلف البطولات، وسجل 20 هدفًا وصنع 4 لزملائه في الفريق.

إدارة نادي تشيلسي منفتحة على بيع روميلو لوكاكو خلال الانتقالات الصيفية المقبلة

وذكر فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المختص بالانتقالات، أن إدارة نادي تشيلسي منفتحة على بيع روميلو لوكاكو خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل الحصول على المبلغ المالي الذي تم التفاوض عليه في الصيف الماضي والبالغة قيمته 38 مليون جنيه استرليني.

ولعب لوكاكو الموسم الماضي ضمن صفوف فريق إنتر الإيطالي على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي، وشارك في 37 مباراة بقميص النيراتزوري وسجل 14 هدفًا وصنع 7 لزملائه في الفريق.

هذا الشرط متاح للتفاوض لجميع الأندية التي تريد التعاقد مع لوكاكو وليس فقط روما

وعلى الرغم من الأداء المميز الذي قدمه لوكاكو منذ انضمامه لروما، إلا أنه من الواضح أن النادي الإيطالي لا يستطيع استثمار مثل هذا المبلغ في لاعب تجاوز عمره الـ30 عامًا.

مسيرة لوكاكو

وبدأ لوكاكو مسيرته في شباب نادي أندرلخت البلجيكي وتدرج في المراحل العمرية حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي في صيف عام 2009، وانتقل لنادي تشيلسي بعد عامين فقط ثم خرج معارًا لوست بروميتش بين صيف 2012 وصيف 2013 ثم أعير لإيفرتون لمدة موسم آخر وبعدها انتقل لإيفرتون بشكل دائم وقضى 3 مواسم مع الفريق قبل الانضمام لمانشستر يونايتد في صيف 2017 وبعد موسمين فقط انتقل لنادي إنتر الإيطالي وقضى موسمين معهم قبل أن ينضم لتشيلسي في صيف 2021 وأعير لإنتر في صيف 2022 قبل العودة لتشيلسي قبل بداية الموسم الجاري.

